НБА: Вашингтон Леня уступил Нью-Йорку, Клипперс крупно обыграл Чикаго

Перед вами результаты матчей НБА за пятницу, 12 февраля.

Вашингтон - Нью-Йорк Getty Images

В пятницу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 5 матчей. Шарлотт – Миннесота 120:114 (25:30, 35:29, 30:26, 30:29) Шарлотт: Розир (41 + 7 подборов), Болл (20 + 11 подборов), Зеллер (17 + 8 подборов), Хэйворд (14 + 7 подборов), Грэм (8) – старт; Бриджес (11 + 10 подборов), Монк (5), Бийомбо (4). Миннесота: Бизли (31), Таунс (25 + 8 подборов), Эдвардс (21), Окоги (6), Рубио (5 + 9 передач) – старт; Макдэниэлс (9), Рид (7), Маклафлин (6 + 7 передач), Вандербилт (2), Науэлл (2). Вашингтон – Нью-Йорк 91:109 (23:30, 19:23, 22:26, 27:30) Вашингтон: Уэстбрук (23 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Мэтьюз (14), Хачимура (10), Бертанс (9), Лень (8) – старт; Браун (10), Авдия (8), Р. Лопес (5), Нето (4), Смит (0), Вагнер (0). Нью-Йорк: Рэндл (24 + 18 подборов), Пэйтон (12), Робинсон (10 + 14 подборов), Барретт (8), Буллок (6) – старт; Куикли (16), Роуз (14 + 6 передач), Топпин (8), Гибсон (6), Ноэл (4), Риверс (1), Беркс (0 + 8 подборов), Нокс (0), Пинсон (0). Атланта – Сан-Антонио 114:125 (29:36, 19:41, 24:33, 42:15) Атланта: Янг (25), Капела (14 + 11 подборов), Коллинз (9), Реддиш (6), Хертер (5) – старт; Мэйс (20), Гудвин (13), Фернанду (6), Найт (6), Оконгву (6), Галлинари (2), Хилл (2), Снелл (0). Сан-Антонио: Дерозан (23 + 8 передач), Джонсон (20), Мюррэй (16), Пелтль (14 + 12 подборов), Уайт (11) – старт; Миллс (12), Уокер (11), Юбэнкс (5 + 7 подборов), Гэй (5), Васселл (3), Бэйтс-Диоп (3), Уизерспун (2), Лайлс (0). Даллас – Новый Орлеан 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29) Даллас: Дончич (46 + 8 подборов + 12 передач), Порзингис (36 + 7 подборов), Финни-Смит (14), Ричардсон (11 + 6 передач), Клебер (6) – старт; Брансон (13 + 7 передач), Хардуэй (8), Коули-Стайн (6), Берк (3), Пауэлл (0). Новый Орлеан: Уильямсон (36), Ингрэм (30), Бледсоу (16), Болл (12 + 7 передач), Адамс (4) – старт; Редик (11), Эрнангомес (10 + 9 подборов), Харт (6), Льюис (5). Бостон – Детройт 102:108 (23:27, 29:27, 20:28, 30:26) Бостон: Тейтум (33 + 11 подборов + 7 передач), Браун (27), Тайс (11 + 9 подборов), Оджелей (9), Притчард (2) – старт; Тиг (8), Грин (7), Томпсон (4), Г. Уильямс (1), Эдвардс (0). Детройт: Райт (22 + 7 передач), Грант (15), Гриффин (12 + 6 передач), Эллингтон (5), Стюарт (5) – старт; Бей (30 + 12 подборов), Джош Джексон (14), Михайлюк (5 очков, 2 подбора, 1 потеря), Смит (0). Чикаго – Клипперс 106:125 (25:30, 29:28, 24:32, 28:35) Чикаго: Лавин (26 + 9 подборов + 6 передач), Уайт (17), Темпл (10), Уильямс (3), Гэффорд (2) – старт; Саторански (17 + 7 передач), Янг (14), Валентайн (10), Корнет (7), Мокока (0), Фелисио (0), Арчидиаконо (0). Клипперс: Ленард (33), Джексон (11), Ибака (9), Батюм (7), Беверли (6) – старт; М-с Моррис (20), Уильямс (17), Зубац (12), Мэнн (7), Кеннард (3), Кабенгеле (0). Денвер – Оклахома-Сити 97:95 (16:28, 24:25, 30:26, 27:16) Денвер: Мюррэй (22), Йокич (22 + 13 подборов + 9 передач), Портер (15), Миллсэп (12), Бартон (10) – старт; Хэмптон (7), Моррис (7), Грин (2 + 7 подборов), Ннаджи (0), Кампаццо (0). Оклахома-Сити: Диалло (16), Хорфорд (16), Дорт (15), Бэйзли (7 + 7 подборов), Уильямс (7 + 11 подборов + 9 передач) – старт; Джексон (20), Роби (7), Мускала (7 + 8 подборов), Миллер (0). Юта – Милуоки 129:115 (35:31, 34:21, 27:30, 33:33) Юта: Инглс (27), Гобер (27 + 12 подборов + 4 блок-шота), Митчелл (26 + 8 передач), Богданович (9), О'Нил (0 + 10 подборов) – старт; Кларксон (25), Фэйворс (10), Ньянг (5), Они (0). Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 15 подборов + 6 передач), Б. Лопес (23), Миддлтон (18), Форбс (5), Дивинченцо (5) – старт; Портис (15), Огастин (12), Крэйг (6), Коннотон (2), Адамс (0), Т. Адетокумбо (0). Лейкерс – Мемфис 115:105 (16:31, 30:28, 41:23, 28:23) Лейкерс: Дэвис (35 + 8 подборов), Джеймс (28 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Марк Газоль (6), Колдуэлл-Поуп (3), Шредер (2) – старт; Кузма (20 + 10 подборов), Харрелл (14 + 7 подборов), Мэттьюз (3), Карузо (2 + 6 передач), Маккинни (2), Кук (0), Хортон-Такер (0). Мемфис: Аллен (23), Морэнт (22 + 10 передач), Валанчюнас (22 + 8 подборов), Брукс (12), Андерсон (6) – старт; Тиллман (8), Джонс (6 + 8 передач), Дженг (3), Кончар (3). Портленд – Кливленд 129:110 (34:23, 39:29, 27:25, 29:33) Портленд: Трент (26), Кантер (21 + 13 подборов), Лиллард (20 + 9 передач), Джонс (5), Ковингтон (3) – старт; Энтони (23), Саймонс (16), Джайлз (6 + 10 подборов), Худ (4), Эллеби (3), Литтл (2). Кливленд: Секстон (25), Гарлэнд (17), Драммонд (8), Принс (4), Окоро (0) – старт; Аллен (22), Уиндлер (12 + 10 подборов), Стивенс (10), Дотсон (9), Уэйд (3), Осман (0). Сакраменто – Орландо 112:123 (33:33, 26:31, 28:33, 25:26) Сакраменто: Хилд (19), Халибертон (14 + 7 передач), Барнс (13), Холмс (10 + 7 подборов), Робинсон (3) – старт; Уайтсайд (16 + 7 подборов), Бьелица (15 + 9 подборов + 6 передач), Джозеф (12), Джеффрис (6), Гай (4), Джеймс (0). Орландо: Вучевич (42 + 9 подборов), Картер-Уильямс (21 + 7 подборов + 7 передач), Бэйкон (11), Эннис (10), Кларк (6) – старт; Росс (18), Берч (8), Бамба (5), Окики (2).

Мария Пономаренко