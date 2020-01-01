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НБА: Майами обыграл Хьюстон, Детройт проиграл Индиане

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 11 февраля.
Бостон – Торонто
Бостон – Торонто
Getty Images

В четверг, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 5 матчей.

Бостон – Торонто 120:106 (34:29, 32:27, 22:24, 32:26)

Бостон: Оджелей (24), Уокер (21 + 5 потерь), Тейтум (17 + 9 передач), Браун (12 + 10 передач + 5 потерь), Тайс (8 + 4 блок-шота) – старт; Притчард (20), Г. Уильямс (4), Фалл (4), Томпсон (4 + 11 подборов), Грин (3), Эдвардс (3), Несмит (0), Уотерс (0).

Торонто: Лаури (24 + 6 передач), Сиакам (23), Пауэлл (15), Бэйнс (8 + 8 подборов), Ванвлит (5 + 11 передач) – старт; Буше (12 + 5 блок-шотов), Джонсон (9), Уотсон (6), Бембри (4), Томас (0), Дэвис (0).

Хьюстон – Майами 94:101 (29:19, 24:28, 10:28, 31:26)

Хьюстон: Уолл (17 + 7 передач + 5 потерь), Казинс (16 + 11 подборов), Тэйт (16 + 7 подборов), Такер (8), Оладипо (6) – старт; Гордон (17), Хауз (9), Браун (3 + 7 подборов), Нваба (2), Маклемор (0).

Майами: Батлер (27 + 10 подборов + 10 передач), Нанн (16), Робинсон (15), Адебайо (10 + 13 подборов + 8 передач + 8 потерь), Олиник (6 + 13 подборов) – старт; Струс (21), Игудала (2), Винсент (2), Ачиува (2).

Детройт – Индиана 95:111 (19:28, 33:24, 18:30, 25:29)

Детройт: Стюарт (17 + 7 подборов), Гриффин (16 + 6 передач), Грант (9), Эллингтон (7), Райт (6) – старт; Джош Джексон (18 + 8 подборов), Бей (10), Думбуя (6), Смит (4), Михайлюк (2), Сирвидис (0).

Михайлюк провел на площадке 9:09 минут, за это время набрал 2 очка (1/1 двухочковых, 0/0 трехочковых), сделал 2 подбора, 1 передачу и 1 фол. 

Индиана: Сабонис (26 + 8 подборов + 8 передач), Брогдон (18 + 9 подборов), Тернер (14 + 8 подборов), Дж. Холидэй (11), Макдермотт (9) – старт; Лэмб (17), А. Холидэй (7), Макконнелл (7 + 7 передач), Самнер (2), Битадзе (0).

Голден Стэйт – Орландо 111:105 (29:19, 18:36, 37:25, 27:25)

Голден Стэйт: Карри (40 + 8 подборов + 6 потерь), Уиггинс (21 + 7 подборов), Убре (17 + 10 подборов), Тоскано-Андерсон (9), Грин (8 + 11 передач) – старт; Малдер (11), Бэйзмор (3), Паскалл (2), Уонамейкер (0), Ли (0).

Орландо: Вучевич (25 + 13 подборов), Бэйкон (20), Эннис (17 + 10 подборов), Кларк (2), Мэйсон (0) – старт; Росс (20), Берч (9 + 8 подборов), Окики (9), Бамба (3).

Портленд – Филадельфия 118:114 (37:36, 23:27, 29:30, 29:21)

Портленд: Лиллард (30 + 7 передач), Трент (19), Кантер (10 + 14 подборов), Джонс (9 + 7 подборов), Ковингтон (5) – старт; Энтони (24), Саймонс (11), Худ (8), Джайлз (2 + 7 подборов).

Филадельфия: Эмбиид (35 + 9 подборов), Симмонс (23 + 11 подборов + 9 передач), Харрис (17), Сет Карри (15), Грин (5) – старт; Коркмаз (7), Макси (5), Тайбулл (4), Ховард (3).

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Теги: NBA, баскетбол
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