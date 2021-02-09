Установлена причина катастрофы, в которой погиб Коби Брайант

Вертолет баскетболиста разбился из-за ошибки пилота.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) установил причину крушения вертолета, в котором 26 января 2020 года погиб баскетболист Коби Брайант, сообщает KSLA News.

По версии специалистов NTSB, вертолет Брайанта разбился в следствие ошибки пилота, который нарушил правила визуального полета, направив машину сквозь облака, когда должен был постоянно видеть местность.

В результате этого нарушения у пилота случилась пространственная дезориентация, которая привела к крушению, забравшему жизни девятерых людей, включая самого Брайанта и его дочь Джанну.