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Установлена причина катастрофы, в которой погиб Коби Брайант

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Вертолет баскетболиста разбился из-за ошибки пилота.
Мурал, посвященный Кобе и Джанне Брайантам
Мурал, посвященный Кобе и Джанне Брайантам
Getty Images

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) установил причину крушения вертолета, в котором 26 января 2020 года погиб баскетболист Коби Брайант, сообщает KSLA News.

По версии специалистов NTSB, вертолет Брайанта разбился в следствие ошибки пилота, который нарушил правила визуального полета, направив машину сквозь облака, когда должен был постоянно видеть местность.

В результате этого нарушения у пилота случилась пространственная дезориентация, которая привела к крушению, забравшему жизни девятерых людей, включая самого Брайанта и его дочь Джанну.

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Теги: Коби Брайант, авиакатастрофа
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