НБА: Бостон обыграл Клипперс, Бруклин уступил Торонто

Представляем результаты матчей за пятницу, 5 февраля.

В рамках регулярного чемпионата НБА в пятницу, 5 февраля, состоялись 9 матчей. Представляем результаты каждого из них.

Индиана - Новый Орлеан 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)

Индиана: Дж. Холидэй (22), Лэмб (17), Брогдон (13), Тернер (12), Сабонис (8) – старт; Макдермотт (14), Битадзе (10), Макконнелл (9 + 15 передач), А. Холидэй (8).

Новый Орлеан: Ингрэм (30 + 7 передач), Болл (20 + 9 подборов), Уильямсон (18), Адамс (12 + 12 подборов), Бледсоу (5) – старт; Редик (12), Харт (11 + 7 подборов), Александер-Уокер (4), Эрнангомес (2), Торнвелл (0).

Орландо - Чикаго 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)

Орландо: Вучевич (43 + 19 подборов), Фурнье (20), Энтони (17 + 9 передач), Эннис (14), Кларк (0) – старт; Бэйкон (7), Берч (7), Росс (7), Мэйсон (4), Окики (4).

Чикаго: Лавин (26 + 8 передач), Уильямс (20 + 7 подборов), Уайт (16), Маркканен (13), Гэффорд (4) – старт; Янг (15 + 7 подборов), Валентайн (14), Саторански (6), Темпл (5), Хатчисон (0).

Бруклин - Торонто 117:123 (23:34, 40:33, 27:25, 27:31)

Бруклин: Харрис (19), Харден (17 + 7 подборов + 12 передач), Ирвинг (15 + 7 потерь), Браун (13), Джордан (10) – старт; Грин (15), Шэмет (12), Дюрэнт (8), Луваву-Кабарро (8).

Торонто: Сиакам (33 + 11 подборов + 6 передач), Лаури (30 + 7 передач), Пауэлл (18), Ванвлит (11), Бэйнс (9) – старт; Буше (17 + 9 подборов), Бембри (5), Джонсон (0), Ватанабе (0).

Кливленд - Милуоки 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)

Кливленд: Секстон (19), Драммонд (18 + 9 подборов), Гарлэнд (13), Принс (12), Окоро (10) – старт; Аллен (13), Осман (12), Уиндлер (4), Стивенс (4), Уэйд (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 12 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (17 + 7 передач), Миддлтон (15), Б. Лопес (13), Дивинченцо (11 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Портис (14), Форбс (9), Огастин (7), Крэйг (4 + 8 подборов), Адамс (0), Коннотон (0).

Шарлотт - Юта 121:138 (32:30, 22:39, 36:37, 31:32)

Шарлотт: Болл (34 + 8 передач), Хэйворд (25 + 10 подборов), Розир (15), Грэм (11), Зеллер (6 + 7 подборов) – старт; Бийомбо (13), Калеб Мартин (7 + 7 подборов), Монк (6), Бриджес (2), Ричардс (2), Коди Мартин (0).

Юта: Богданович (31 + 7 подборов), Митчелл (30), Конли (16), Гобер (12 + 15 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (9) – старт; Кларксон (15), Инглс (10 + 11 передач), Фэйворс (7 + 7 подборов), Ньянг (5), Они (3).

Майами - Вашингтон 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)

Майами: Адебайо (21), Олиник (17 + 7 подборов), Батлер (14 + 8 подборов + 9 передач), Драгич (9), Робинсон (6) – старт; Нанн (25 + 8 подборов), Хирро (17), Игудала (6 + 10 подборов), Ачиува (4), Струс (3), Винсент (0), Окпала (0).

Вашингтон: Уэстбрук (13 + 6 потерь), Хачимура (12), Бил (7), Р. Лопес (6 + 7 подборов), Авдия (4) – старт; Лень (18 + 5 блок-шотов), Бертанс (9), Смит (8), Робинсон (7), Браун (5), Бонга (3), Вагнер (3), Мэтьюз (0).

Оклахома-Сити - Миннесота 103:106 (23:25, 32:26, 21:34, 27:21)

Оклахома-Сити: Хорфорд (26 + 7 подборов + 8 передач), Диалло (16 + 10 передач), Бэйзли (12 + 10 подборов), Роби (11 + 7 подборов + 5 потерь), Уильямс (9) – старт; Мускала (13 + 8 подборов), Миллер (9), Джексон (7).

Миннесота: Бизли (24), Расселл (21 + 6 передач + 5 потерь), Рид (17 + 9 подборов), Эдвардс (9), Окоги (0) – старт; Науэлл (14), Лэйман (10), Вандербилт (8 + 9 подборов), Рубио (3 + 8 передач), Макдэниэлс (0).

Финикс - Детройт 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)

Финикс: Букер (23), Пол (20 + 7 подборов + 9 передач), Камински (15), Эйтон (8 + 13 подборов + 5 потерь), Бриджес (6 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (14), Мур (11), Надер (7), Гэллоуэй (5), Картер (0), Смит (0), Джонс (0).

Детройт: Грант (21), Бей (14), Пламли (11 + 8 подборов), Гриффин (9), Райт (5 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Джош Джексон (11), Стюарт (10 + 10 подборов), Михайлюк (5), Макгрудер (4), Думбуя (2), Ли (0), Джексон (0).

Клипперс - Бостон 115:119 (33:21, 29:30, 20:38, 33:30)

Клипперс: Ленард (28 + 11 подборов), Батюм (16 + 7 подборов), Кеннард (13), Ибака (7 + 7 подборов), Джексон (2) – старт; Уильямс (18 + 6 передач), Зубац (14), М-с Моррис (13), Мэнн (4).

Бостон: Тейтум (34 + 7 подборов), Уокер (24), Г. Уильямс (11), Томпсон (11 + 7 подборов), Тайс (0) – старт; Эдвардс (16), Р. Уильямс (10), Притчард (8), Оджелей (5), Тиг (0).