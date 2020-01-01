Переключиться на мобильную версию

НБА: Бостон обыграл Клипперс, Бруклин уступил Торонто

Комментариев: 0
Представляем результаты матчей за пятницу, 5 февраля.
Бруклин - Торонто
Бруклин - Торонто
Getty Images

В рамках регулярного чемпионата НБА в пятницу, 5 февраля, состоялись 9 матчей. Представляем результаты каждого из них.

Индиана - Новый Орлеан 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)

Индиана: Дж. Холидэй (22), Лэмб (17), Брогдон (13), Тернер (12), Сабонис (8) – старт; Макдермотт (14), Битадзе (10), Макконнелл (9 + 15 передач), А. Холидэй (8).

Новый Орлеан: Ингрэм (30 + 7 передач), Болл (20 + 9 подборов), Уильямсон (18), Адамс (12 + 12 подборов), Бледсоу (5) – старт; Редик (12), Харт (11 + 7 подборов), Александер-Уокер (4), Эрнангомес (2), Торнвелл (0).

Орландо - Чикаго 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)

Орландо: Вучевич (43 + 19 подборов), Фурнье (20), Энтони (17 + 9 передач), Эннис (14), Кларк (0) – старт; Бэйкон (7), Берч (7), Росс (7), Мэйсон (4), Окики (4).

Чикаго: Лавин (26 + 8 передач), Уильямс (20 + 7 подборов), Уайт (16), Маркканен (13), Гэффорд (4) – старт; Янг (15 + 7 подборов), Валентайн (14), Саторански (6), Темпл (5), Хатчисон (0).

Бруклин - Торонто 117:123 (23:34, 40:33, 27:25, 27:31)

Бруклин: Харрис (19), Харден (17 + 7 подборов + 12 передач), Ирвинг (15 + 7 потерь), Браун (13), Джордан (10) – старт; Грин (15), Шэмет (12), Дюрэнт (8), Луваву-Кабарро (8).

Торонто: Сиакам (33 + 11 подборов + 6 передач), Лаури (30 + 7 передач), Пауэлл (18), Ванвлит (11), Бэйнс (9) – старт; Буше (17 + 9 подборов), Бембри (5), Джонсон (0), Ватанабе (0).

Кливленд - Милуоки 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)

Кливленд: Секстон (19), Драммонд (18 + 9 подборов), Гарлэнд (13), Принс (12), Окоро (10) – старт; Аллен (13), Осман (12), Уиндлер (4), Стивенс (4), Уэйд (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 12 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (17 + 7 передач), Миддлтон (15), Б. Лопес (13), Дивинченцо (11 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Портис (14), Форбс (9), Огастин (7), Крэйг (4 + 8 подборов), Адамс (0), Коннотон (0).

Шарлотт - Юта 121:138 (32:30, 22:39, 36:37, 31:32)

Шарлотт: Болл (34 + 8 передач), Хэйворд (25 + 10 подборов), Розир (15), Грэм (11), Зеллер (6 + 7 подборов) – старт; Бийомбо (13), Калеб Мартин (7 + 7 подборов), Монк (6), Бриджес (2), Ричардс (2), Коди Мартин (0).

Юта: Богданович (31 + 7 подборов), Митчелл (30), Конли (16), Гобер (12 + 15 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (9) – старт; Кларксон (15), Инглс (10 + 11 передач), Фэйворс (7 + 7 подборов), Ньянг (5), Они (3).

Майами - Вашингтон 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)

Майами: Адебайо (21), Олиник (17 + 7 подборов), Батлер (14 + 8 подборов + 9 передач), Драгич (9), Робинсон (6) – старт; Нанн (25 + 8 подборов), Хирро (17), Игудала (6 + 10 подборов), Ачиува (4), Струс (3), Винсент (0), Окпала (0).

Вашингтон: Уэстбрук (13 + 6 потерь), Хачимура (12), Бил (7), Р. Лопес (6 + 7 подборов), Авдия (4) – старт; Лень (18 + 5 блок-шотов), Бертанс (9), Смит (8), Робинсон (7), Браун (5), Бонга (3), Вагнер (3), Мэтьюз (0).

Оклахома-Сити - Миннесота 103:106 (23:25, 32:26, 21:34, 27:21)

Оклахома-Сити: Хорфорд (26 + 7 подборов + 8 передач), Диалло (16 + 10 передач), Бэйзли (12 + 10 подборов), Роби (11 + 7 подборов + 5 потерь), Уильямс (9) – старт; Мускала (13 + 8 подборов), Миллер (9), Джексон (7).

Миннесота: Бизли (24), Расселл (21 + 6 передач + 5 потерь), Рид (17 + 9 подборов), Эдвардс (9), Окоги (0) – старт; Науэлл (14), Лэйман (10), Вандербилт (8 + 9 подборов), Рубио (3 + 8 передач), Макдэниэлс (0).

Финикс - Детройт 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)

Финикс: Букер (23), Пол (20 + 7 подборов + 9 передач), Камински (15), Эйтон (8 + 13 подборов + 5 потерь), Бриджес (6 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (14), Мур (11), Надер (7), Гэллоуэй (5), Картер (0), Смит (0), Джонс (0).

Детройт: Грант (21), Бей (14), Пламли (11 + 8 подборов), Гриффин (9), Райт (5 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Джош Джексон (11), Стюарт (10 + 10 подборов), Михайлюк (5), Макгрудер (4), Думбуя (2), Ли (0), Джексон (0).

Клипперс - Бостон 115:119 (33:21, 29:30, 20:38, 33:30)

Клипперс: Ленард (28 + 11 подборов), Батюм (16 + 7 подборов), Кеннард (13), Ибака (7 + 7 подборов), Джексон (2) – старт; Уильямс (18 + 6 передач), Зубац (14), М-с Моррис (13), Мэнн (4).

Бостон: Тейтум (34 + 7 подборов), Уокер (24), Г. Уильямс (11), Томпсон (11 + 7 подборов), Тайс (0) – старт; Эдвардс (16), Р. Уильямс (10), Притчард (8), Оджелей (5), Тиг (0).

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь