Лень стал самым результативным игроком Вашингтона в матче с Майами
Украинец набрал 18 очков за 24 минуты, проведенных на площадке.
Центровой Вашингтон Уизардс Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата против Майами Хит.
Украинец провел на площадке 24 минуты и набрал 18 очков, став самым результативным игроком Уизардс в отчетном матче.
Также Лень совершил три подбора и пять блоков, отдал две результативных передачи и дважды перехватил мяч.
Результативная игра украинца не помогла Вашингтону избежать поражения. Уизардс остаются на предпоследнем месте Восточной конференции.
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