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Лень стал самым результативным игроком Вашингтона в матче с Майами

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Украинец набрал 18 очков за 24 минуты, проведенных на площадке.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Вашингтон Уизардс Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата против Майами Хит.

Украинец провел на площадке 24 минуты и набрал 18 очков, став самым результативным игроком Уизардс в отчетном матче.

Также Лень совершил три подбора и пять блоков, отдал две результативных передачи и дважды перехватил мяч.

Результативная игра украинца не помогла Вашингтону избежать поражения. Уизардс остаются на предпоследнем месте Восточной конференции.

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Теги: Алексей Лень, БК Вашингтон, NBA
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.02.2021, 09:17
Оценка:  0
гость
Что ж это за дно, что 18 очков - и лучший игрок?
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