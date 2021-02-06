Лень стал самым результативным игроком Вашингтона в матче с Майами

Украинец набрал 18 очков за 24 минуты, проведенных на площадке.

Центровой Вашингтон Уизардс Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата против Майами Хит.

Украинец провел на площадке 24 минуты и набрал 18 очков, став самым результативным игроком Уизардс в отчетном матче.

Также Лень совершил три подбора и пять блоков, отдал две результативных передачи и дважды перехватил мяч.

Результативная игра украинца не помогла Вашингтону избежать поражения. Уизардс остаются на предпоследнем месте Восточной конференции.