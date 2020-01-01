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NBA: Голден Стэйт разгромил Даллас, Юта обыграла Атланту

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 4 февраля.
Филадельфия – Портленд
Филадельфия – Портленд
Getty Images

В четверг, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.

Даллас – Голден Стэйт 116:147 (34:36, 42:38, 20:36, 20:37)

Даллас: Дончич (27 + 6 передач + 5 потерь), Порзингис (25), Ричардсон (6), Финни-Смит (5), Клебер (2 + 7 подборов) – старт; Хардуэй (19), Брансон (18), Марьянович (4), Берк (4), Коули-Стайн (3), Джонсон (2), Пауэлл (1), Грин (0), Айванду (0).

Голден Стэйт: Убре (40 + 8 подборов), Карри (28 + 6 передач), Уиггинс (18), Тоскано-Андерсон (14 + 8 подборов), Грин (11 + 15 передач) – старт; Ли (17), Малдер (12), Бэйзмор (5 + 7 подборов), Уонамейкер (2).

Атланта – Юта 91:112 (16:20, 21:25, 26:35, 28:32)

Атланта: Коллинз (17 + 7 подборов), Хертер (16), Реддиш (12), Капела (6 + 17 подборов), Рондо (0 + 8 передач) – старт; Снелл (12), Гудвин (6), Хилл (6), Галлинари (5), Найт (5), Фернанду (4), Мэйс (2).

Юта: Богданович (21), Митчелл (18), Конли (11), Гобер (11 + 12 подборов), О'Нил (2 + 10 подборов) – старт; Кларксон (23 + 7 подборов), Фэйворс (9), Брэнтли (6), Инглс (6), Ньянг (5), Морган (0), Они (0), Харрисон (0).

Филадельфия – Портленд 105:121 (28:28, 29:29, 19:40, 29:24)

Филадельфия: Эмбиид (37 + 5 потерь), Коркмаз (13), Харрис (12 + 11 подборов), Грин (3), Сет Карри (0) – старт; Макси (15), Милтон (12), Джо (6), Тайбулл (3), Ховард (2), Брэдли (2), Пуарье (0).

Портленд: Трент (24), Энтони (22), Кантер (17 + 18 подборов), Худ (16), Ковингтон (9) – старт; Эллеби (15 + 7 подборов), Саймонс (14), Джайлз (4 + 9 подборов), Блевинс (0).

Мемфис – Хьюстон 103:115 (27:27, 20:33, 23:27, 33:28)

Мемфис: Морэнт (15), Кларк (13), Брукс (11), Тиллман (9 + 10 подборов), Андерсон (3) – старт; Бэйн (16), Джонс (13 + 8 передач), Дженг (8 + 7 подборов), Мелтон (8), Кончар (7).

Хьюстон: Уолл (22 + 8 передач + 7 потерь), Гордон (20), Тэйт (19 + 7 подборов), Вуд (17 + 7 подборов), Такер (3 + 8 подборов) – старт; Хауз (13), Браун (9 + 7 подборов), Казинс (5), Куруц (4), Маклемор (3), Джонс (0).

Лейкерс – Денвер 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18)

Лейкерс: Джеймс (27 + 10 подборов + 10 передач), Шредер (21), Дэвис (13 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), Марк Газоль (2) – старт; Хортон-Такер (17), Харрелл (13), Кузма (11), Карузо (0).

Денвер: Мюррэй (20 + 5 потерь), Грин (14 + 8 подборов), Йокич (13 + 10 подборов + 6 передач), Бартон (9), Миллсэп (6 + 10 подборов) – старт; Моррис (16), Портер (8), Хартенштайн (3), Кампаццо (0).

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Теги: NBA, баскетбол
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