Лень провел феерический матч в NBA и помог Вашингтону обыграть Майами

Украинец набрал 10 очков в победном матче.

В рамках очередного игрового дня НБА Вашингтон переиграл Майами Хит (103:100).

Участие в матче принял украинский игрок Уизардс Алексей Лень. Он провел на паркете 27 минут 21 секунду.

За это время Лень сумел набрать девять очков (3/3 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/4 штрафных). Алексей также совершил восемь подборов, три перехвата и три результативные передачи. Также украинец совершил один фол.

Майами – Вашингтон 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)

Майами: Хирро (20), Батлер (19 + 8 подборов + 9 передач), Адебайо (17 + 11 подборов + 6 передач), Робинсон (9), Олиник (8 + 11 подборов) – старт; Драгич (10 + 6 потерь), Ачиува (7), Брэдли (7), Игудала (3), Струс (0).

Вашингтон: Бил (32 + 8 подборов + 5 потерь), Авдия (13), Хачимура (11 + 9 подборов), Р. Лопес (9), Смит (0 + 6 передач) – старт; Бертанс (11), Лень (10 + 8 подборов), Браун (9 + 7 подборов), Мэтьюз (8).

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