Переключиться на мобильную версию

Лень провел феерический матч в NBA и помог Вашингтону обыграть Майами

Комментариев: 1
Украинец набрал 10 очков в победном матче.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Вашингтон переиграл Майами Хит (103:100).

Участие в матче принял украинский игрок Уизардс Алексей Лень. Он провел на паркете 27 минут 21 секунду.

За это время Лень сумел набрать девять очков (3/3 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/4 штрафных). Алексей также совершил восемь подборов, три перехвата и три результативные передачи. Также украинец совершил один фол.

Майами – Вашингтон 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)

Майами: Хирро (20), Батлер (19 + 8 подборов + 9 передач), Адебайо (17 + 11 подборов + 6 передач), Робинсон (9), Олиник (8 + 11 подборов) – старт; Драгич (10 + 6 потерь), Ачиува (7), Брэдли (7), Игудала (3), Струс (0).

Вашингтон: Бил (32 + 8 подборов + 5 потерь), Авдия (13), Хачимура (11 + 9 подборов), Р. Лопес (9), Смит (0 + 6 передач) – старт; Бертанс (11), Лень (10 + 8 подборов), Браун (9 + 7 подборов), Мэтьюз (8). 

Вашему вниманию все результаты игрового дня в NBA.

Поделись:
Теги: Алексей Лень, баскетбол, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
МаксимУм    04.02.2021, 10:14
Оценка:  +1
МаксимУм
В чём фантастика???
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь