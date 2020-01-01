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НБА: Даллас обыграл Атланту, Клипперс разгромил Кливленд

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 3 февраля.
Шарлотт – Филадельфия
Шарлотт – Филадельфия
Getty Images

В среду, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись десять матчей.

Милуоки – Индиана 130:110 (29:21, 39:30, 38:21, 24:38)

Милуоки: Я. Адетокумбо (21 + 14 подборов + 10 передач), Дивинченцо (16), Миддлтон (12), Холидэй (11 + 7 подборов), Б. Лопес (11) – старт; Форбс (20), Портис (18 + 9 подборов), Крэйг (8), Огастин (6), Коннотон (3), Уилсон (2), Т. Адетокумбо (2), Адамс (0).

Индиана: Сабонис (33 + 12 подборов + 6 передач), Дж. Холидэй (15 + 8 подборов), Брогдон (12), Тернер (3), Лэмб (2) – старт; Макдермотт (13 + 7 подборов), А. Холидэй (11), Битадзе (6), Макконнелл (6 + 12 передач), Мартин (4), Сэмпсон (3), Самнер (2).

Шарлотт – Филадельфия 111:118 (13:30, 29:34, 34:25, 35:29)

Шарлотт: Болл (22 + 7 подборов + 6 потерь), Хэйворд (22 + 9 передач), Грэм (18 + 7 передач), Бриджес (16 + 8 подборов), Зеллер (9 + 8 подборов) – старт; Монк (13), Калеб Мартин (9), Бийомбо (2), Коди Мартин (0).

Филадельфия: Эмбиид (34 + 11 подборов), Харрис (26), Грин (16), Симмонс (15 + 9 передач + 5 потерь), Сет Карри (0) – старт; Милтон (13), Ховард (5 + 10 подборов), Тайбулл (5), Коркмаз (4), Макси (0).

Атланта – Даллас 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34)

Атланта: Коллинз (35 + 12 подборов), Хертер (21 + 10 передач), Янг (21 + 9 передач), Капела (10 + 13 подборов), Реддиш (2) – старт; Галлинари (19), Снелл (8), Гудвин (0), Рондо (0), Хилл (0).

Даллас: Дончич (27 + 8 подборов + 14 передач), Порзингис (24 + 11 подборов), Ричардсон (14), Финни-Смит (13), Клебер (8) – старт; Хардуэй (22), Брансон (12), Коули-Стайн (2), Джонсон (0), Берк (0).

Кливленд – Клипперс 99:121 (25:33, 24:19, 25:36, 25:33)

Кливленд: Секстон (27), Гарлэнд (23), Драммонд (13), Принс (7), Окоро (2) – старт; Осман (9), Аллен (7 + 9 подборов), Стивенс (7), Уиндлер (4), Уэйд (0).

Клипперс: Джордж (36 + 6 передач), Ленард (24), Ибака (14), Батюм (7), Джексон (0) – старт; Уильямс (15), Зубац (10 + 16 подборов), Кеннард (9), М-с Моррис (3), Мэнн (3), Коффи (0), Кабенгеле (0).

Чикаго – Нью-Йорк 103:107 (17:34, 35:29, 24:28, 27:16)

Чикаго: Лавин (24 + 7 передач), Уайт (13 + 6 передач), Уильямс (12 + 7 подборов), Маркканен (9), Гэффорд (4) – старт; Янг (19 + 5 перехватов), Валентайн (13), Саторански (6), Темпл (3).

Нью-Йорк: Рэндл (27 + 6 передач), Пэйтон (20 + 8 подборов), Барретт (17 + 7 подборов), Буллок (9), Робинсон (8 + 11 подборов) – старт; Куикли (9), Топпин (5), Риверс (5), Ноэл (4), Беркс (3).

Оклахома-Сити – Хьюстон 104:87 (30:25, 24:18, 27:15, 23:29)

Оклахома-Сити: Бэйзли (18 + 12 подборов), Хорфорд (17 + 7 потерь), Диалло (16 + 9 подборов + 6 потерь), Маледон (6 + 6 перехватов), Дорт (0) – старт; Уильямс (19), Роби (13), Мускала (8), Джексон (4), Миллер (3).

Хьюстон: Гордон (22), Оладипо (19), Вуд (8), Тэйт (6), Такер (0) – старт; Браун (11), Казинс (10), Джонс (4), Куруц (3), Маклемор (2), Хауз (2).

Майами – Вашингтон 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)

Майами: Хирро (20), Батлер (19 + 8 подборов + 9 передач), Адебайо (17 + 11 подборов + 6 передач), Робинсон (9), Олиник (8 + 11 подборов) – старт; Драгич (10 + 6 потерь), Ачиува (7), Брэдли (7), Игудала (3), Струс (0).

Вашингтон: Бил (32 + 8 подборов + 5 потерь), Авдия (13), Хачимура (11 + 9 подборов), Р. Лопес (9), Смит (0 + 6 передач) – старт; Бертанс (11), Лень (10 + 8 подборов), Браун (9 + 7 подборов), Мэтьюз (8).

Сан-Антонио – Миннесота 111:108 (29:33, 25:32, 25:25, 32:18)

Сан-Антонио: Дерозан (30 + 8 подборов + 6 передач), Пелтль (19 + 8 подборов + 4 блок-шота), Мюррей (15 + 11 подборов + 6 передач), Джонсон (6), Уокер (2) – старт; Уайт (10 + 8 передач), Лайлс (9), Миллс (8), Васселл (7), Юбэнкс (5).

Миннесота: Бизли (29), Расселл (20), Эдвардс (14), Рид (8 + 11 подборов), Окоги (3) – старт; Лэйман (11), Науэлл (10), Рубио (8 + 7 подборов + 7 передач), Макдэниэлс (3), Вандербилт (2 + 11 подборов).

Новый Орлеан – Финикс 123:101 (28:25, 20:21, 40:28, 35:27)

Новый Орлеан: Уильямсон (28 + 7 подборов + 6 передач), Ингрэм (23 + 6 передач), Болл (18), Бледсоу (11), Адамс (11 + 13 подборов) – старт; Редик (10), Харт (10), Александер-Уокер (6), Эрнангомес (4), Льюис (2), Мелли (0), Торнвелл (0), Гэбриэл (0).

Финикс: Букер (25), Эйтон (13 + 11 подборов), Пол (10), К. Джонсон (8), Бриджес (8) – старт; Надер (11), Мур (7), Камински (6 + 7 подборов), Джонс (5), Гэллоуэй (5), Краудер (3), Картер (0), Смит (0).

Сакраменто – Бостон 116:111 (22:26, 30:25, 29:31, 35:29)

Сакраменто: Фокс (26 + 11 передач), Барнс (24 + 6 передач), Хилд (15 + 11 подборов), Бэгли (9), Холмс (7) – старт; Халибертон (21), Уайтсайд (9 + 9 подборов), Робинсон (3), Джозеф (2).

Бостон: Тейтум (27 + 9 подборов + 10 передач), Браун (21), Томпсон (17 + 10 подборов), Тайс (11), Тиг (7) – старт; Р. Уильямс (9 + 8 подборов), Г. Уильямс (5), Оджелей (5), Грин (3), Эдвардс (3), Уотерс (3).

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Теги: NBA, Баскетбол
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