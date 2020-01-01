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НБА: Бруклин "перестрелял" Клипперс, Детройт с Михайлюком уступил Юте

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 2 февраля.
Бруклин обыграл Клипперс
Бруклин обыграл Клипперс
Getty Images

Во вторник, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.

Орландо - Торонто 108:123 (31:33, 29:31, 22:32, 26:27)

Орландо: Фурнье (21 + 6 потерь), Вучевич (21 + 18 подборов), Энтони (16 + 7 подборов), Эннис (10), Кларк (3) - старт; Бэйкон (15), Окики (10), Берч (6), Боун (3), Росс (3), Бамба (0).

Торонто: Ванвлит (54), Пауэлл (23), Лаури (14 + 10 подборов + 10 передач), Сиакам (12 + 8 передач), Бэйнс (4) - старт; Буше (7), Бембри (4), Уотсон (3), Ватанабе (2), Флинн (0), Томас (0), Джонсон (0), Дэвис (0).

Бруклин - Клипперс 124:120 (24:32, 33:26, 31:32, 36:30)

Бруклин: Ирвинг (39), Дюрэнт (28 + 9 подборов + 5 потерь), Харден (23 + 11 подборов + 14 передач), Харрис (13), Грин (7) - старт; Джордан (7), Шэмет (4), Луваву-Кабарро (3), Браун (0).

Клипперс: Ленард (33), Джордж (26 + 6 передач), Батюм (21), Джексон (9), Ибака (9 + 10 подборов) - старт; М-с Моррис (16), Уильямс (4), Зубац (2), Кеннард (0).

Вашингтон - Портленд 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26)

Вашингтон: Бил (37), Хачимура (24), Уэстбрук (17 + 12 подборов + 10 передач), Авдия (13 + 7 подборов), Р. Лопес (2) - старт; Мэтьюз (11), Бертанс (6), Вагнер (6), Смит (3 + 9 передач), Лень (2 очка (1/1 двухочковых) + 3 подбора + 2 передачи + 1 блок-шот + 1 потеря + 2 фола), Бонга (0), Уинстон (0).

Алексей Лень вышел со скамейки запасных и провел на паркете 7 минут 55 секунд.

Портленд: Лиллард (32 + 8 передач), Трент (26), Ковингтон (19 + 9 подборов), Худ (15), Кантер (14 + 15 подборов) - старт; Энтони (21), Саймонс (3), Джайлз (2 + 7 подборов), Блевинс (0), Эллеби (0).

Индиана - Мемфис 134:116 (37:27, 34:23, 33:35, 30:31)

Индиана: Сабонис (32 + 13 подборов), Брогдон (23 + 7 передач), Тернер (22 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Лэмб (19), Дж. Холидэй (10) - старт; Макдермотт (11), А. Холидэй (6), Макконнелл (6 + 7 передач), Битадзе (3), Сэмпсон (2), Мартин (0), Самнер (0).

Мемфис: Брукс (25), Тиллман (12), Морэнт (10), Кларк (9), Андерсон (6) - старт; Бэйн (16), Мелтон (12 + 6 передач), Джонс (12), Кончар (9), Дженг (5).

Юта - Детройт 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28)

Юта: Митчелл (32), Конли (20), Богданович (18), О'Нил (12 + 13 подборов), Гобер (9 + 7 подборов) - старт; Кларксон (12), Фэйворс (6), Инглс (5 + 6 передач), Ньянг (3).

Детройт: Грант (27), Пламли (17 + 14 подборов), Гриффин (11), Райт (8), Эллингтон (3) - старт; Джош Джексон (22 + 8 подборов + 6 потерь), Макгрудер (5), Бей (5), Стюарт (4), Михайлюк (3 очка (1/1 трехочковых) + 1 подбор + 1 фол), Думбуя (0).

Святослав Михайлюк вышел со скамейки запасных и провел на паркете 5 минут 12 секунд.

Голден Стэйт - Бостон 107:111 (35:24, 17:28, 33:34, 22:25)

Голден Стэйт: Карри (38 + 11 подборов + 8 передач), Уиггинс (15), Убре (12), Луни (4), Грин (2 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь) - старт; Тоскано-Андерсон (16), Бэйзмор (10), Паскалл (5), Уонамейкер (3), Ли (2), Малдер (0).

Бостон: Тейтум (27 + 9 подборов), Уокер (19 + 7 подборов), Браун (18 + 10 подборов), Томпсон (13 + 8 подборов), Тайс (8 + 11 подборов) - старт; Г. Уильямс (15), Тиг (9), Грин (2), Р. Уильямс (0), Оджелей (0).

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Теги: NBA, баскетбол
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