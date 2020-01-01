НБА: Лейкерс обыграл Атланту, Финикс с трудом обошел Даллас

Перед вами результаты матчей НБА за понедельник, 1 февраля.

В рамках регулярного чемпионата НБА 1 февраля состоялись девять матчей. Еще один поединок между Денвером и Детройтом пришлось отменить из-за правил лиги по борьбе с распространением COVID-19.

Майами - Шарлотт 121:129 OT (29:28, 28:26, 25:34, 31:25, ОТ - 8:16)

Майами: Батлер (25 + 9 подборов), Адебайо (23 + 9 подборов), Робинсон (16), Хирро (11 + 8 передач), Олиник (11 + 7 подборов) - старт; Струс (19), Игудала (9), Ачиува (4), Драгич (3 + 7 подборов + 8 передач), Брэдли (0).

Шарлотт: Грэм (24), Зеллер (19 + 12 подборов), Хэйворд (19), Болл (14 + 7 передач), Вашингтон (6 + 7 подборов) - старт; Монк (36), Бриджес (7), Калеб Мартин (4).

Атланта - Лейкерс 99:107 (25:28, 21:22, 30:25, 23:32)

Атланта: Янг (25 + 16 передач + 7 потерь), Коллинз (22 + 7 подборов), Капела (16 + 13 подборов), Хертер (10), Реддиш (6) - старт; Галлинари (6), Хилл (6), Рондо (5), Фернанду (3).

Лейкерс: Дэвис (25 + 5 потерь), Джеймс (21 + 7 подборов + 9 передач), Шредер (16), Колдуэлл-Поуп (11), Марк Газоль (2) - старт; Харрелл (19), Карузо (8), Кузма (5), Хортон-Такер (0).

Кливленд - Миннесота 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)

Кливленд: Секстон (26), Аллен (23 + 18 подборов + 5 блок-шотов), Гарлэнд (19 + 11 передач), Принс (8 + 9 подборов), Окоро (4) - старт; Осман (10 + 7 подборов), Дотсон (5), Стивенс (5), Макги (0), Уиндлер (0).

Миннесота: Расселл (18), Эдвардс (13), Бизли (10 + 7 подборов), Дэвис (8), Окоги (3) - старт; Науэлл (12), Рид (12), Макдэниэлс (11), Лэйман (5), Вандербилт (4 + 9 подборов), Рубио (2).

Оклахома-Сити - Хьюстон 106:136 (24:48, 30:25, 22:29, 30:34)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (19 + 5 потерь), Бэйзли (15), Хорфорд (12 + 7 подборов), Маледон (11), Дорт (7) - старт; Диалло (15), Джексон (10), Уильямс (7), Мускала (6), Роби (2), Покушевски (2), Холл (0), Браун (0).

Хьюстон: Уолл (18), Вуд (18 + 11 подборов), Оладипо (15 + 7 передач), Тэйт (11 + 7 подборов), Такер (6) - старт; Гордон (25), Казинс (17 + 8 подборов), Хауз (13), Маклемор (8), Джонс (5), Куруц (0), Браун (0).

Новый Орлеан - Сакраменто 109:118 (33:30, 29:30, 32:27, 15:31)

Новый Орлеан: Ингрэм (20), Уильямсон (17 + 8 подборов), Болл (14), Бледсоу (14), Хэйс (7) - старт; Харт (15 + 13 подборов), Эрнангомес (13 + 11 подборов), Александер-Уокер (7), Льюис (2).

Сакраменто: Фокс (38 + 12 передач + 6 потерь), Барнс (24 + 8 подборов), Холмс (17 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Хилд (16 + 8 подборов), Бэгли (10) - старт; Халибертон (5 + 11 подборов + 6 передач), Уайтсайд (5), Джозеф (3), Гай (0), Мету (0).

Милуоки - Портленд 134:106 (46:36, 33:20, 34:21, 21:29)

Милуоки: Холидэй (22 + 7 подборов + 6 передач), Я. Адетокумбо (18 + 6 передач), Миддлтон (17 + 9 передач), Б. Лопес (7), Дивинченцо (6) - старт; Портис (21 + 8 подборов), Форбс (13), Огастин (13 + 6 передач), Коннотон (7), Уилсон (5), Нвора (3), Т. Адетокумбо (2), Меррилл (0), Крэйг (0).

Портленд: Литтл (30), Лиллард (17 + 7 передач), Кантер (10 + 11 подборов), Трент (8), Ковингтон (5 + 8 подборов) - старт; Саймонс (15), Энтони (6), Худ (5), Эллеби (5), Джайлз (5), Блевинс (0).

Чикаго - Нью-Йорк 110:102 (32:27, 27:28, 25:26, 26:21)

Чикаго: Маркканен (30), Лавин (21), Уайт (13 + 6 передач), Гэффорд (12 + 9 подборов), Уильямс (10) - старт; Янг (13 + 8 подборов + 8 передач), Темпл (6), Портер (3), Валентайн (2), Саторански (0), Хатчисон (0).

Нью-Йорк: Рэндл (23 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Барретт (14 + 7 подборов), Робинсон (9 + 8 подборов), Пэйтон (5), Буллок (4) - старт; Беркс (18), Куикли (16 + 7 передач), Ноэл (8 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Топпин (4), Риверс (1).

Сан-Антонио - Мемфис 102:133 (31:33, 22:36, 30:27, 19:37)

Сан-Антонио: Джонсон (25 + 10 подборов), Дерозан (14 + 6 передач), Олдридж (12), Мюррей (6), Уокер (4) - старт; Миллс (11), Гэй (6), Пелтль (6), Уайт (5), Юбэнкс (4), Лайлс (4), Васселл (3), Бэйтс-Диоп (2), Уизерспун (0).

Мемфис: Кларк (18), Андерсон (17 + 9 подборов), Морэнт (13 + 8 передач), Брукс (13), Тиллман (10 + 9 подборов) - старт; Дженг (19 + 9 подборов), Мелтон (17 + 7 подборов), Джонс (11 + 14 передач), Бэйн (10), Кончар (5).

Даллас - Финикс 108:109 (22:22, 31:25, 29:30, 26:32)

Даллас: Дончич (25 + 8 передач), Ричардсон (24), Порзингис (19 + 10 подборов), Финни-Смит (5), Клебер (2) - старт; Хардуэй (18), Брансон (11), Коули-Стайн (4), Джонсон (0), Берк (0).

Финикс: Пол (34 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Букер (24), К. Джонсон (10), Эйтон (10 + 17 подборов), Бриджес (10) - старт; Камински (11), Гэллоуэй (6), Краудер (2), Мур (2).