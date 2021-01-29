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Джеймс в седьмой раз подряд стал самым высокооплачиваемым игроком НБА

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Форвард Лейкерс в нынешнем сезоне заработает 95,4 миллиона долларов.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс в седьмой раз подряд стал самым высокооплачиваемым баскетболистом НБА, сообщает Forbes.

По информации издания, за нынешний сезон Джеймс заработает 95,4 миллиона долларов. Из них 31,4 миллиона составляет зарплата баскетболиста, а еще 64 миллиона — рекламные контракты.

Вторым, с отставанием от лидера в 20 миллионов долларов, стал Стефен Карри из Голден Стейта. А замкнул первую тройку Кевин Дюрент из Бруклина, чей доход за нынешний сезон составит 65,2 миллиона долларов.

Напоминаем, что Леброн Джеймс посвятил рекорд результативности, установленный в нынешнем сезоне, памяти погибшего в прошлом году Коби Брайанта.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Лейкерс, доходы
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