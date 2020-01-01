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НБА: Лейкерс обыграл Бостон, Детройт с Михайлюком проиграл Голден Стэйт

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Представляем результаты матчей регулярного чемпионата за субботу, 30 января.
Бостон – Лейкерс
Бостон – Лейкерс
Getty Images

В рамках регулярного чемпионата НБА состоялись восемь матчей. Представляем результаты каждого из них.

Новый Орлеан – Хьюстон 112:126 (35:27, 22:48, 27:24, 28:27)

Новый Орлеан: Уильямсон (26 + 7 подборов), Бледсоу (15), Ингрэм (15), Болл (7 + 8 подборов), Адамс (4) – старт; Александер-Уокер (13), Хэйс (10), Льюис (10), Торнвелл (5), Мелли (4), Харт (3), Гэбриэл (0).

Хьюстон: Вуд (27 + 9 подборов), Оладипо (20 + 7 передач), Уолл (15 + 9 передач), Тэйт (13 + 9 подборов), Такер (5) – старт; Гордон (14), Нваба (9), Хауз (8), Браун (8), Казинс (4), Маклемор (3), Джонс (0), Куруц (0).

Шарлотт – Милуоки 126:114 (39:31, 29:33, 29:30, 29:20)

Шарлотт: Хэйворд (27), Грэм (12), Розир (12), Зеллер (7 + 15 подборов + 7 передач), Вашингтон (6 + 7 подборов) – старт; Болл (27 + 9 передач), Монк (18), Бриджес (11), Калеб Мартин (6), Коди Мартин (0), Ричардс (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 18 подборов + 9 передач), Холидэй (21), Миддлтон (18), Б. Лопес (9), Дивинченцо (0) – старт; Коннотон (15), Портис (11), Форбс (6), Нвора (0), Огастин (0), Меррилл (0), Крэйг (0).

Чикаго – Портленд 122:123 (34:32, 19:32, 33:29, 36:30)

Чикаго: Маркканен (31), Лавин (26 + 7 подборов + 6 потерь), Уайт (20 + 6 передач), Уильямс (11), Гэффорд (4) – старт; Темпл (9), Янг (8 + 11 подборов + 11 передач), Портер (7), Саторански (6), Валентайн (0), Фелисио (0).

Портленд: Лиллард (44 + 9 передач), Кантер (22 + 11 подборов), Трент (18), Ковингтон (9), Литтл (5) – старт; Саймонс (8), Джайлз (7), Худ (6), Энтони (4).

Майами – Сакраменто 105:104 (24:35, 33:24, 27:18, 21:27)

Майами: Батлер (30 + 7 подборов + 8 передач), Адебайо (18 + 13 подборов + 5 потерь), Хирро (15), Робинсон (14), Окпала (0) – старт; Олиник (11), Струс (7), Ачиува (6), Винсент (3), Игудала (1 + 6 передач).

Сакраменто: Фокс (30 + 6 передач + 5 потерь), Хилд (18), Бэгли (17), Барнс (11), Холмс (4) – старт; Халибертон (10 + 7 подборов + 6 передач), Уайтсайд (9), Гай (5), Джозеф (0).

Сан-Антонио – Мемфис 112:129 (27:35, 29:29, 34:36, 22:29)

Сан-Антонио: Мюррей (15 + 7 передач), Олдридж (14), Уокер (12), Джонсон (12), Дерозан (5) – старт; Уайт (18), Гэй (12), Миллс (10), Пелтль (8), Васселл (2), Уизерспун (2), Джонс (2), Юбэнкс (0), Бэйтс-Диоп (0), Лайлс (0).

Мемфис: Морэнт (19 + 11 передач + 5 потерь), Андерсон (16), Брукс (14), Кларк (14), Тиллман (6) – старт; Мелтон (20), Дженг (15 + 7 подборов), Бэйн (15), Джонс (8 + 8 передач), Кончар (2 + 7 подборов).

Бостон – Лейкерс 95:96 (24:28, 25:24, 29:19, 17:25)

Бостон: Тейтум (30 + 9 подборов), Браун (28), Тайс (14 + 7 подборов), Уокер (4), Смарт (4 + 7 передач) – старт; Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Тиг (4), Томпсон (1), Несмит (0), Оджелей (0).

Лейкерс: Дэвис (27 + 14 подборов), Джеймс (21 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Шредер (12 + 7 передач), Марк Газоль (1), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Харрелл (16), Кузма (11), Хортон-Такер (6), Карузо (2).

Даллас – Финикс 105:111 (28:29, 27:26, 27:22, 23:34)

Даллас: Дончич (29 + 8 подборов + 7 передач), Хардуэй (19), Коули-Стайн (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), Ричардсон (9), Финни-Смит (9) – старт; Пауэлл (8), Брансон (7), Джонсон (6), Берк (4).

Финикс: Пол (29 + 12 передач), Эйтон (18 + 17 подборов), Бриджес (14), Краудер (14), К. Джонсон (6) – старт; Гэллоуэй (12), Надер (7 + 7 подборов), Камински (7), Мур (4).

Голден Стэйт – Детройт 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23)

Голден Стэйт: Карри (28 + 7 передач + 5 потерь), Уиггинс (20), Убре (18), Луни (6), Грин (4 + 6 передач) – старт; Пул (16), Уайзмен (11 + 9 подборов), Уонамейкер (7 + 7 передач), Ли (6), Паскалл (2), Бэйзмор (0), Малдер (0).

Детройт: Грант (18), Райт (7), Пламли (6), Гриффин (5), Эллингтон (0) – старт; Джош Джексон (17), Стюарт (8), Роуз (8), Макгрудер (8), Думбуя (5), Михайлюк (3), Окафор (2), Бей (2), Джексон (2).

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Теги: NBA, баскетбол
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