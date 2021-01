Лейшиа Кларендон перенесла операцию по удалению груди

Защитник команды Женской НБА Нью-Йорк Лейшиа Кларендон, которая называет себя транссексуалом, перенесла операцию по удалению груди.

Об этом спортсменка написала в своем Twitter.

I’m usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us! pic.twitter.com/6ERDPoQGwb