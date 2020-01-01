Харден оформил еще один трипл-дабл в матче с Оклахомой

Звездный защитник помог команде одолеть соперника.

В пятницу, 29 января, в рамках очередного игрового дня НБА Бруклин Нетс обыграл Оклахома-Сити Тандер со счетом 147:125.

В этой встрече поучаствовал звездный защитник Нетс Джеймс Харден, который вышел в старте и провел на паркете 32 минуты 27 секунд.

За это время 31-летний баскетболист оформил трипл-дабл. Он набрал 25 очков (6/8 двухочковых, 3/6 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 10 подборов и отдал 11 передач. Также на счету Хардена 1 блок-шот, 1 потеря и 5 фолов.

Для Хардена трипл-дабл стал третьим после перехода в бруклинскую команду.