Лень заработал девять очков в матче против Атланты
Украинский баскетболист не помог команде одержать победу.
В пятницу, 29 января, в рамках очередного игрового дня НБА Вашингтон уступил Атланте (100:116).
В матче поучаствовал украинский игрок Уизардс Алексей Лень. Баскетболист провел на паркете 17 минут 18 секунд.
За это время украинцу удалось набрать девять очков (2/3 двухочковых, 1/3 трехочковых, 2/4 штрафных). Алексей также совершил девять подборов, один перехват, один блок и допустил одну потерю.
Кроме того, спортсмен совершил два фола.
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