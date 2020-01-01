Лень заработал девять очков в матче против Атланты

Украинский баскетболист не помог команде одержать победу.

В пятницу, 29 января, в рамках очередного игрового дня НБА Вашингтон уступил Атланте (100:116).

В матче поучаствовал украинский игрок Уизардс Алексей Лень. Баскетболист провел на паркете 17 минут 18 секунд.

За это время украинцу удалось набрать девять очков (2/3 двухочковых, 1/3 трехочковых, 2/4 штрафных). Алексей также совершил девять подборов, один перехват, один блок и допустил одну потерю.

Кроме того, спортсмен совершил два фола.