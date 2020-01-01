НБА: Вашингтон Леня уступил Атланте, Юта разгромила Даллас

Перед вами результаты матчей НБА за пятницу, 29 января.

Брэдли Бил Getty Images

В пятницу, 29 января, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Шарлотт – Индиана 108:105 (32:28, 32:32, 25:20, 19:25) Шарлотт: Розир (19), Вашингтон (19 + 9 подборов), Грэм (14 + 10 передач), Зеллер (12), Хэйворд (11 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Болл (16 + 7 передач + 5 потерь), Бриджес (9), Монк (6), Бийомбо (2). Индиана: Сабонис (22 + 11 подборов + 6 передач), Брогдон (21 + 8 передач), Тернер (20 + 8 подборов), Лэмб (12), Дж. Холидэй (6) – старт; Макдермотт (11), Битадзе (8), Самнер (3), Макконнелл (2 + 6 передач), А. Холидэй (0). Вашингтон – Атланта 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27) Вашингтон: Бил (26), Уэстбрук (26), Хачимура (9), Робинсон (6), Р. Лопес (6) – старт; Мэтьюз (10), Лень (9 + 9 подборов), Нето (5), Уинстон (2), Бертанс (1), Бонга (0), Вагнер (0), Гилл (0). Атланта: Янг (41), Коллинз (17 + 8 подборов), Капела (13 + 14 подборов), Хантер (6), Хертер (5) – старт; Галлинари (11), Рондо (8), Реддиш (7), Оконгву (6), Хилл (2), Фернанду (0), Гудвин (0), Снелл (0). Новый Орлеан – Милуоки 131:126 (35:21, 33:24, 35:44, 28:37) Новый Орлеан: Ингрэм (28), Болл (27 + 8 передач), Бледсоу (25), Уильямсон (21 + 9 подборов + 7 передач), Адамс (4 + 20 подборов) – старт; Харт (15), Александер-Уокер (6), Мелли (5). Милуоки: Я. Адетокумбо (38 + 11 подборов), Холидэй (22 + 9 подборов), Б. Лопес (16), Миддлтон (16 + 8 подборов + 8 передач), Дивинченцо (10) – старт; Коннотон (9 + 7 подборов), Форбс (8), Портис (5), Огастин (2), Крэйг (0). Нью-Йорк – Кливленд 102:81 (19:17, 28:16, 25:22, 30:26) Нью-Йорк: Барретт (24), Рэндл (16 + 8 подборов + 6 передач), Беркс (7), Робинсон (6), Пэйтон (2) – старт; Куикли (25), Риверс (13), Топпин (5), Ноэл (4), Нокс (0), Гибсон (0). Кливленд: Гарлэнд (24), Секстон (17), Окоро (5), Драммонд (4 + 15 подборов), Нэнс (2 + 8 подборов) – старт; Аллен (15 + 9 подборов), Уиндлер (8), Осман (3), Принс (3), Уэйд (0). Торонто – Сакраменто 124:126 (24:36, 34:32, 33:36, 33:22) Торонто: Сиакам (32), Ванвлит (26 + 6 передач), Лаури (17 + 6 передач), Дэвис (12), Бэйнс (6 + 10 подборов) – старт; Ватанабе (12), Бембри (7), Томас (5), Буше (4), Джонсон (3), Уотсон (0). Сакраменто: Барнс (26 + 7 подборов), Фокс (24 + 7 потерь), Хилд (22), Бэгли (7), Холмс (5) – старт; Джозеф (16), Уайтсайд (16 + 9 подборов), Халибертон (10 + 11 передач), Робинсон (0). Орландо – Клипперс 90:116 (26:26, 22:36, 23:28, 19:26) Орландо: Вучевич (10), Гордон (9 + 7 подборов + 6 потерь), Фурнье (8), Энтони (6 + 6 передач), Эннис (6) – старт; Росс (24), Бамба (8), Берч (7), Кларк (6 + 7 подборов), Бэйкон (6), Боун (0). Клипперс: Джордж (26 + 9 подборов), Ленард (24), Ибака (13 + 9 подборов), Джексон (10), Батюм (3) – старт; М-с Моррис (13), Уильямс (9), Кеннард (6), Зубац (4 + 7 подборов), Кабенгеле (4), Мэнн (4), Коффи (0), Отуру (0). Миннесота – Филадельфия 94:118 (25:25, 23:28, 26:35, 20:30) Миннесота: Бизли (22), Эдвардс (15), Расселл (14), Окоги (4), Дэвис (2 + 8 подборов) – старт; Вандербилт (11), Науэлл (10), Макдэниэлс (6 + 7 подборов), Лэйман (6), Рубио (4), Маклафлин (0). Филадельфия: Эмбиид (37 + 11 подборов), Харрис (17 + 11 подборов), Сет Карри (12), Симмонс (11 + 7 передач), Грин (3) – старт; Милтон (13), Макси (8), Коркмаз (8), Джо (4), Ховард (3 + 10 подборов), Тайбулл (2), Брэдли (0). Оклахома-Сити – Бруклин 125:147 (27:36, 32:40, 35:39, 31:32) Оклахома-Сити: Маледон (24), Гилджес-Александер (24), Хорфорд (16), Бэйзли (14), Дорт (10) – старт; Диалло (18), Мускала (6), Джексон (4), Браун (4), Холл (3), Покушевски (2), Роби (0), Уильямс (0). Бруклин: Ирвинг (25 + 7 передач), Харден (25 + 10 подборов + 11 передач), Харрис (20), Браун (19), Джордан (10 + 8 подборов) – старт; Луваву-Кабарро (13), Грин (11), Шэмет (11), Перри (10 + 11 подборов), Чиозза (3), Т. Джонсон (0). Сан-Антонио – Денвер 119:109 (37:30, 24:25, 26:31, 32:23) Сан-Антонио: Дерозан (30 + 10 передач), Мюррей (26 + 7 подборов), Джонсон (19 + 9 подборов), Олдридж (5), Уокер (3) – старт; Миллс (17), Васселл (9), Гэй (6), Пелтль (4), Бэйтс-Диоп (0), Уизерспун (0), Джонс (0). Денвер: Йокич (35 + 10 подборов), Мюррэй (20 + 7 передач), Харрис (11), Бартон (9), Миллсэп (8) – старт; Моррис (10), Портер (9), Грин (3 + 7 подборов), Хартенштайн (2), Хэмптон (2), Чанчар (0), Ннаджи (0), Ховард (0), Кампаццо (0). Юта – Даллас 120:101 (37:12, 24:33, 33:23, 26:33) Юта: Богданович (32), Конли (22 + 9 передач), Гобер (17 + 12 подборов), Инглс (10), О'Нил (4 + 11 подборов) – старт; Кларксон (18), Морган (12 + 7 подборов), Брэнтли (3), Ньянг (2), Они (0), Азубуйке (0), Харрисон (0). Даллас: Дончич (25 + 7 передач), Финни-Смит (11), Порзингис (11 + 9 подборов), Ричардсон (6), Хардуэй (2) – старт; Брансон (13), Джонсон (10), Грин (7), Пауэлл (6), Берк (6), Марьянович (2), Айванду (2), Терри (0), Коули-Стайн (0).

Мария Пономаренко