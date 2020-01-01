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Михайлюк провел непродуктивный матч с Лейкерс

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Украинец не набирал очков в победной игре Детройта.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
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Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк провел более 12 минут на паркете во время матча с Лос-Анджелес Лейкерс, но не сумел набрать ни одного очка.

На его счету лишь один бросок с игры, который оказался неточным. Также Святослав внес в свой актив два подбора.

Стоит отметить, что Михайлюку это не помешало обыграть Лейкерс со счетом 107:92, что было довольно неожиданно. Наиболее результативным игроком встречи стал Блэйк Гриффин (23 очка).

Сейчас Детройт Пистонз находится на 14-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Ранним утром 31 января Поршни сыграют с Голден Стэйт Уорриорс.

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Теги: Святослав Михайлюк, НБА, баскетбол, Лейкерс, Детройт
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