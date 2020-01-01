НБА: Лейкерс проиграл Детройту Михайлюка, Хьюстон обыграл Портленд

Перед вами результаты матчей НБА за четверг, 28 января.

Детройт победил Лейкерс Twitter

В четверг, 28 января, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Хьюстон – Портленд 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24) Хьюстон: Оладипо (25 + 7 подборов), Вуд (22 + 12 подборов), Уолл (20 + 6 передач), Такер (2), Тэйт (2) – старт; Хауз (11), Гордон (8), Казинс (6), Браун (6), Нваба (2). Портленд: Лиллард (30 + 9 передач), Трент (23), Кантер (13 + 13 подборов), Джонс (11 + 7 подборов), Энтони (6 + 9 подборов) – старт; Саймонс (14 + 8 подборов), Худ (2), Джайлз (2), Литтл (0). Детройт – Лейкерс 107:92 (34:31, 22:27, 26:20, 25:14) Детройт: Гриффин (23 + 6 передач), Эллингтон (20), Пламли (17 + 10 подборов), Грант (14 + 6 передач), Райт (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Роуз (14), Стюарт (8), Джош Джексон (3), Думбуя (2), Сирвидис (0), Михайлюк (0), Джексон (0). Михайлюк провел на площадке 12:12 минут, за которые сделал 2 подбора и выполнил неточно один трехочковый бросок. Лейкерс: Джеймс (22 + 7 подборов + 10 передач), Кузма (22 + 10 подборов), Шредер (10), Колдуэлл-Поуп (6), Марк Газоль (0 + 9 подборов) – старт; Хортон-Такер (13), Харрелл (8), Карузо (6), Мэттьюз (3), Кейкок (2), Маккинни (0), Кук (0), М-ф Моррис (0). Майами – Клипперс 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21) Майами: Хирро (19 + 10 подборов), Адебайо (16 + 13 подборов + 7 передач), Нанн (10), Олиник (9), Робинсон (6) – старт; Винсент (18), Струс (12), Ачиува (10), Окпала (5). Клипперс: Батюм (18), Джексон (16 + 8 подборов + 6 передач), Мэнн (12), Ибака (10 + 13 подборов), Кеннард (9) – старт; Уильямс (17), М-с Моррис (16), Зубац (6 + 8 подборов), Коффи (5). Финикс – Голден Стэйт 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22) Финикс: Бриджес (20), Краудер (16 + 9 подборов), Пол (13), К. Джонсон (13), Эйтон (12 + 13 подборов + 5 потерь) – старт; Надер (16), Камински (12 + 13 подборов + 8 передач), Гэллоуэй (8), Смит (2), Мур (2), Картер (0). Голден Стэйт: Карри (27), Уиггинс (16), Убре (4), Грин (2 + 6 передач), Луни (2) – старт; Паскалл (12), Уонамейкер (8), Пул (7), Бэйзмор (7), Уайзмен (5), Малдер (3), Ли (0), Мэннион (0).

Мария Пономаренко