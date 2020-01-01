Переключиться на мобильную версию

НБА: Лейкерс проиграл Детройту Михайлюка, Хьюстон обыграл Портленд

Комментариев: 0
Перед вами результаты матчей НБА за четверг, 28 января.
Детройт победил Лейкерс
Детройт победил Лейкерс
Twitter

В четверг, 28 января, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. 

Хьюстон – Портленд 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24)

Хьюстон: Оладипо (25 + 7 подборов), Вуд (22 + 12 подборов), Уолл (20 + 6 передач), Такер (2), Тэйт (2) – старт; Хауз (11), Гордон (8), Казинс (6), Браун (6), Нваба (2).

Портленд: Лиллард (30 + 9 передач), Трент (23), Кантер (13 + 13 подборов), Джонс (11 + 7 подборов), Энтони (6 + 9 подборов) – старт; Саймонс (14 + 8 подборов), Худ (2), Джайлз (2), Литтл (0).

Детройт – Лейкерс 107:92 (34:31, 22:27, 26:20, 25:14)

Детройт: Гриффин (23 + 6 передач), Эллингтон (20), Пламли (17 + 10 подборов), Грант (14 + 6 передач), Райт (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Роуз (14), Стюарт (8), Джош Джексон (3), Думбуя (2), Сирвидис (0), Михайлюк (0), Джексон (0).

Михайлюк провел на площадке 12:12 минут, за которые сделал 2 подбора и выполнил неточно один трехочковый бросок.

Лейкерс: Джеймс (22 + 7 подборов + 10 передач), Кузма (22 + 10 подборов), Шредер (10), Колдуэлл-Поуп (6), Марк Газоль (0 + 9 подборов) – старт; Хортон-Такер (13), Харрелл (8), Карузо (6), Мэттьюз (3), Кейкок (2), Маккинни (0), Кук (0), М-ф Моррис (0).

Майами – Клипперс 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21)

Майами: Хирро (19 + 10 подборов), Адебайо (16 + 13 подборов + 7 передач), Нанн (10), Олиник (9), Робинсон (6) – старт; Винсент (18), Струс (12), Ачиува (10), Окпала (5).

Клипперс: Батюм (18), Джексон (16 + 8 подборов + 6 передач), Мэнн (12), Ибака (10 + 13 подборов), Кеннард (9) – старт; Уильямс (17), М-с Моррис (16), Зубац (6 + 8 подборов), Коффи (5).

Финикс – Голден Стэйт 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22)

Финикс: Бриджес (20), Краудер (16 + 9 подборов), Пол (13), К. Джонсон (13), Эйтон (12 + 13 подборов + 5 потерь) – старт; Надер (16), Камински (12 + 13 подборов + 8 передач), Гэллоуэй (8), Смит (2), Мур (2), Картер (0).

Голден Стэйт: Карри (27), Уиггинс (16), Убре (4), Грин (2 + 6 передач), Луни (2) – старт; Паскалл (12), Уонамейкер (8), Пул (7), Бэйзмор (7), Уайзмен (5), Малдер (3), Ли (0), Мэннион (0).

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол, Лейкерс, Детройт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь