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Лень результативно провел очередной матч за Вашингтон в НБА

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Украинец набрал 8 очков, появившись на площадке со скамейки.
Алексей Лень
Алексей Лень
БК Вашингтон

В рамках очередного игрового дня НБА Вашингтон уступил Новому Орлеану со счетом 106:124.

Участие в поединке принял украинский игрок Уизардс Алексей Лень, который вышел со скамейки и провел на паркете 19 минут 29 секунд. За это время он сумел набрать 8 очков (3/3 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/2 штрафных). Также в активе Леня 4 подбора, 4 передачи и 1 блок-шот.

Кроме того, украинец совершил 6 фолов и допустил 1 потерю.

Отметим, что Вашингтон на данный момент занимает последнее место на Востоке.

Напомним, Алексей Лень присоединился к Вашингтону 23 января.

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Теги: Алексей Лень, баскетбол, NBA
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