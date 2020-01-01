Лень результативно провел очередной матч за Вашингтон в НБА

Украинец набрал 8 очков, появившись на площадке со скамейки.

В рамках очередного игрового дня НБА Вашингтон уступил Новому Орлеану со счетом 106:124.

Участие в поединке принял украинский игрок Уизардс Алексей Лень, который вышел со скамейки и провел на паркете 19 минут 29 секунд. За это время он сумел набрать 8 очков (3/3 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/2 штрафных). Также в активе Леня 4 подбора, 4 передачи и 1 блок-шот.

Кроме того, украинец совершил 6 фолов и допустил 1 потерю.

Отметим, что Вашингтон на данный момент занимает последнее место на Востоке.

Напомним, Алексей Лень присоединился к Вашингтону 23 января.