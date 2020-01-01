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НБА: Филадельфия "перестреляла" Лейкерс, Детройт с Михайлюком уступил Кливленду

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 27 января.
Филадельфия - Лейкерс
Филадельфия - Лейкерс
Getty Images

В среду, 27 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись двенадцать матчей. Еще один поединок между Чикаго и Мемфисом был перенесен из-за протокола лиги по борьбе с распространением коронавируса..

Орландо - Сакраменто 107:121 (23:32, 27:33, 27:31, 30:25)

Орландо: Вучевич (26 + 9 подборов), Фурнье (25), Эннис (8), Энтони (7 + 6 передач), Гордон (3) - старт; Росс (16), Бэйкон (12), Берч (8 + 14 подборов), Кларк (2), Боун (0), Бамба (0).

Сакраменто: Хилд (29), Барнс (21), Холмс (20 + 12 подборов), Фокс (16 + 8 подборов + 10 передач), Бэгли (16 + 12 подборов) - старт; Уайтсайд (9), Халибертон (7 + 7 передач), Джозеф (3), Робинсон (0), Джеймс (0), Вудард (0), Мету (0).

Кливленд - Детройт 122:107 (32:28, 22:28, 36:26, 32:25)

Кливленд: Секстон (29 + 5 потерь), Драммонд (23 + 16 подборов + 5 перехватов), Гарлэнд (14), Окоро (10 + 6 передач), Осман (10) - старт; Принс (16 + 7 подборов), Аллен (10), Уиндлер (8), Дотсон (2), Уэйд (0).

Детройт: Грант (26), Эллингтон (17), Пламли (15 + 12 подборов + 8 потерь), Райт (11 + 7 передач), Бей (7) - старт; Роуз (13), Думбуя (6), Джош Джексон (4), Окафор (3), Джексон (3), Михайлюк (2 очка (1/1 двухочковых, 0/2 трехочковых) + 2 подбора + 5 передач + 2 фола + 1 потеря), Стюарт (0).

Святослав Михайлюк вышел на паркет со скамейки и отыграл 18 минут 36 секунд.

Шарлотт - Индиана 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32)

Шарлотт: Розир (20), Вашингтон (18 + 8 подборов), Грэм (16), Хэйворд (16), Зеллер (10 + 14 подборов) - старт; Бриджес (11), Болл (8), Монк (7), Бийомбо (0).

Индиана: Брогдон (25 + 7 подборов + 6 передач), Сабонис (22 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Дж. Холидэй (19), Тернер (8 + 5 блок-шотов), Лэмб (3) - старт; Макдермотт (28), А. Холидэй (7), Битадзе (2), Макконнелл (2 + 9 передач).

Филадельфия - Лейкерс 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32)

Филадельфия: Эмбиид (28 + 5 потерь), Харрис (24 + 7 подборов), Симмонс (17 + 11 подборов + 10 передач), Грин (14), Сет Карри (2) - старт; Милтон (9), Коркмаз (8), Макси (4), Тайбулл (1), Ховард (0).

Лейкерс: Джеймс (34 + 6 передач), Дэвис (23 + 8 подборов), Шредер (16), Марк Газоль (8), Колдуэлл-Поуп (3) - старт; Карузо (10), М-ф Моррис (4), Кузма (3), Мэттьюз (3), Хортон-Такер (2), Харрелл (0).

Майами - Денвер 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35)

Майами: Нанн (17), Адебайо (15 + 7 подборов + 6 передач), Олиник (9), Робинсон (8), Окпала (1) - старт; Ачиува (10), Брэдли (8), Игудала (6), Струс (5), Винсент (3).

Денвер: Йокич (21 + 11 подборов), Мюррэй (14), Миллсэп (11 + 7 подборов), Бартон (10), Харрис (7 + 7 передач) - старт; Портер (17), Грин (15 + 10 подборов), Ховард (6), Ннаджи (4), Моррис (4), Хэмптон (0), Бол (0), Чанчар (0), Кампаццо (0).

Торонто - Милуоки 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32)

Торонто: Пауэлл (26), Лаури (21), Сиакам (11 + 9 подборов), Бэйнс (11), Ванвлит (10 + 10 передач) - старт; Буше (10), Дэвис (8), Джонсон (6), Ватанабе (5 + 7 подборов), Уотсон (0).

Милуоки: Миддлтон (24 + 10 подборов + 7 передач), Я. Адетокумбо (24 + 18 подборов + 9 передач + 5 потерь), Б. Лопес (20 + 7 подборов), Дивинченцо (8), Холидэй (7 + 7 подборов + 7 передач) - старт; Форбс (11), Огастин (9), Портис (8), Коннотон (2), Крэйг (2).

Атланта - Бруклин 128:132 OT (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)

Атланта: Янг (28 + 14 передач), Коллинз (21 + 8 подборов), Хантер (21), Хертер (11), Капела (9 + 11 подборов) - старт; Реддиш (24), Галлинари (11), Хилл (3), Гудвин (0).

Бруклин: Дюрэнт (32), Харден (31 + 8 подборов + 15 передач), Ирвинг (26 + 7 передач), Джордан (11 + 7 подборов), Харрис (6) - старт; Браун (12), Грин (11 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (3), Перри (0).

Сан-Антонио - Бостон 110:106 (25:30, 36:17, 21:37, 28:22)

Сан-Антонио: Дерозан (21 + 7 передач), Олдридж (20), Джонсон (18 + 10 подборов), Уокер (14), Мюррей (11 + 11 подборов) - старт; Миллс (12), Гэй (7), Пелтль (4 + 9 подборов), Васселл (3).

Бостон: Тейтум (25 + 7 подборов), Браун (24), Уокер (14), Смарт (14), Тайс (5) - старт; Томпсон (8 + 8 подборов), Р. Уильямс (6 + 7 подборов), Оджелей (5), Г. Уильямс (3), Грин (2), Несмит (0), Тиг (0), Эдвардс (0).

Финикс - Оклахома-Сити 97:102 (32:17, 10:28, 29:28, 26:29)

Финикс: Пол (32), Краудер (17 + 7 подборов), К. Джонсон (8), Бриджес (7), Эйтон (5 + 14 подборов) - старт; Надер (12), Картер (6), Камински (5), Смит (3), Мур (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (21 + 7 подборов + 8 передач), Хорфорд (21 + 11 подборов), Дорт (14), Маледон (11), Бэйзли (10 + 7 подборов) - старт; Диалло (10), Покушевски (7), Роби (4), Уильямс (2), Мускала (2), Джексон (0).

Новый Орлеан - Вашингтон 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)

Новый Орлеан: Уильямсон (32), Ингрэм (32 + 8 передач), Бледсоу (18 + 7 подборов), Болл (9), Адамс (6 + 18 подборов) - старт; Хэйс (8), Александер-Уокер (8), Харт (6 + 8 подборов), Редик (5).

Вашингтон: Бил (47 + 6 передач), Р. Лопес (14), Бонга (5), Белл (4 + 11 подборов), Нето (2) - старт; Мэтьюз (15), Лень (8 очков (3/3 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/2 штрафных) + 4 подбора + 4 передачи + 2 перехвата + 1 блок-шот + 6 фолов + 1 потеря), Робинсон (8), Уинстон (3), Гилл (0).

Алексей Лень вышел на паркет со скамейке запасных и отыграл 19 минут 29 секунд.

Юта - Даллас 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26)

Юта: Гобер (29 + 20 подборов), Инглс (21 + 8 передач), Конли (17 + 6 передач), О'Нил (9), Богданович (6) - старт; Кларксон (31 + 7 подборов), Ньянг (3), Брэнтли (0), Морган (0), Они (0), Азубуйке (0), Харрисон (0).

Даллас: Дончич (30 + 6 передач), Хардуэй (19), Порзингис (18), Ричардсон (6), Финни-Смит (3) - старт; Джонсон (8 + 7 подборов + 4 блок-шота), Берк (8), Брансон (6), Хинтон (3), Коули-Стайн (2), Терри (1), Марьянович (0), Грин (0), Пауэлл (0), Айванду (0).

Голден Стэйт - Миннесота 123:111 (23:21, 35:30, 37:24, 28:36)

Голден Стэйт: Убре (20 + 9 подборов), Уиггинс (19), Карри (16 + 8 передач), Грин (6 + 8 передач), Луни (2 + 10 подборов) - старт; Уайзмен (25), Ли (17), Бэйзмор (7), Уонамейкер (4 + 6 передач), Паскалл (4), Малдер (3), Пул (0), Мэннион (0).

Миннесота: Бизли (25), Рид (19 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Рубио (5), Вандербилт (4 + 7 подборов), Окоги (3) - старт; Эдвардс (25), Науэлл (12), Лэйман (7), Маклафлин (6), Макдэниэлс (5), Дэвис (0), Хэгенс (0).

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Теги: NBA, баскетбол
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