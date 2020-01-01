НБА: Вашингтон проиграл Хьюстону, Атланта обыграла Клипперс

Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 26 января.

Во вторник, 26 января, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

Атланта – Клипперс 108:99 (22:21, 21:27, 33:22, 32:29)

Атланта: Янг (38), Хантер (22), Хертер (13), Капела (13 + 19 подборов), Коллинз (11 + 11 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Гудвин (7), Галлинари (2), Рондо (2), Мэйс (0), Хилл (0), Снелл (0).

Клипперс: Джексон (20 + 7 подборов + 8 передач), Ибака (15), Кеннард (13), Мэнн (10 + 9 подборов), Батюм (5) – старт; Зубац (13 + 10 подборов), Уильямс (11), М-с Моррис (10), Коффи (2).

Хьюстон – Вашингтон 107:88 (26:29, 30:23, 19:18, 32:18)

Хьюстон: Уолл (24), Оладипо (20), Казинс (19 + 11 подборов + 5 перехватов), Тэйт (3 + 7 подборов), Такер (0) – старт; Гордон (20), Нваба (11 + 9 подборов), Браун (8), Хауз (2), Маклемор (0).

Вашингтон: Бил (33 + 5 потерь), Уэстбрук (19 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Р. Лопес (10), Гилл (2 + 8 подборов), Бонга (0) – старт; Мэтьюз (8), Нето (8), Робинсон (4), Белл (4), Лень (0 (0/2 штрафные), 2 подбора, 1 передача, 2 фола, 1 потеря за 6:20 минут), Уинстон (0).

Юта – Нью-Йорк 108:94 (18:27, 28:32, 34:22, 28:13)

Юта: О'Нил (20), Конли (19 + 7 подборов), Гобер (18 + 19 подборов + 4 блок-шота), Богданович (11), Митчелл (9 + 8 подборов) – старт; Кларксон (13), Ньянг (9), Инглс (7 + 6 передач), Фэйворс (2), Морган (0), Они (0), Азубуйке (0), Харрисон (0).

Нью-Йорк: Рэндл (18 + 10 подборов), Барретт (17), Беркс (9 + 7 подборов), Робинсон (7 + 7 подборов), Пэйтон (4) – старт; Риверс (25), Куикли (6), Топпин (4), Ноэл (2), Пинсон (2), Нокс (0).

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс почтил память Коби Брайанта.