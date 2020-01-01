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Джеймс почтил память легенды НБА Коби Брайанта

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Звездный форвард Лейкерс заявил, что легенды не умирают.
Джеймс почтил память легенды НБА Коби Брайанта
Getty Images

В победном матче против Кливленда форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс установил рекорд результативности сезона, набрав 46 очков.

В комментарии CBS Sports он отметил, что таким образом он почтил годовщину памяти своего товарища по команде Коби Брайанта, который погиб ровно год назад.

“Мы помним о нем, когда надеваем майки Black Mamba во время постсезонных матчей и добиваемся успеха, как в прошлом году. У нас в составе есть много парней, которые носят его кроссовки и по сей день. Когда мы играем в "Стэйплс-центре", то видим майки с номерами "8" и "24" на стропилах. Это позволяет мне просто жить его наследием. Есть много вещей, которые умирают в мире, но легенды - никогда. И Коби, он именно такой!“, - заявил он.

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Теги: Лос-Анджелес Лейкерс, Леброн Джеймс, Коби Брайант
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