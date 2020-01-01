Со дня гибели легенды НБА Коби Брайанта прошел год

Знаменитый баскетболист разбился на вертолете с дочерью.

Год назад, 26 января 2020 года, в авиакатастрофе погиб американский баскетболист Коби Брайант.

Собственный вертолет спортсмена Sikorsky S-76 разбился через 30 минут после начала полета. На борту вертолета, в котором разбился баскетболист Коби Брайант, было еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла.

Трагедия произошла в Калабасасе, штат Калифорния. Точные причины крушения на данный момент неизвестны, потому что на борту вертолета не было “черных ящиков“.

Руководство команды Лос-Анджелес Лейкерс, за которую играл Брайант, отказалось проводить какие-либо мероприятия по поводу годовщины его гибели, сообщает ESPN.

На сегодняшний матч команда не надела особенную форму, посвященную баскетболисту.

В руководстве объяснили это тем, что раны от потери легенды клуба еще слишком свежи.

Брайант выступал за Лейкерс с 1996 по 2016 год, пять раз становился чемпионом НБА, дважды завоевывал звание самого ценного игрока финальной серии плей-офф и один раз был признан самым ценным баскетболистом регулярного сезона.