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Со дня гибели легенды НБА Коби Брайанта прошел год

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Знаменитый баскетболист разбился на вертолете с дочерью.
Со дня гибели легенды НБА Коби Брайанта прошел год
Getty Images

Год назад, 26 января 2020 года, в авиакатастрофе погиб американский баскетболист Коби Брайант.

Собственный вертолет спортсмена Sikorsky S-76 разбился через 30 минут после начала полета. На борту вертолета, в котором разбился баскетболист Коби Брайант, было еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла.

Трагедия произошла в Калабасасе, штат Калифорния. Точные причины крушения на данный момент неизвестны, потому что на борту вертолета не было “черных ящиков“.

Руководство команды Лос-Анджелес Лейкерс, за которую играл Брайант, отказалось проводить какие-либо мероприятия по поводу годовщины его гибели, сообщает ESPN

На сегодняшний матч команда не надела особенную форму, посвященную баскетболисту.

В руководстве объяснили это тем, что раны от потери легенды клуба еще слишком свежи.

Брайант выступал за Лейкерс с 1996 по 2016 год, пять раз становился чемпионом НБА, дважды завоевывал звание самого ценного игрока финальной серии плей-офф и один раз был признан самым ценным баскетболистом регулярного сезона.

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Теги: Коби Брайант, Лейкерс, НБА
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