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НБА: 46 очков Леброна помогли Лейкерс, Детройт Михайлюка выбил победу у Филадельфии

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Представляем вам результаты матчей очередного дня регулярного чемпионата.
НБА: 46 очков Леброна помогли Лейкерс, Детройт Михайлюка выбил победу у Филадельфии
Getty Images

В понедельник, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. Еще два запланированных поединка (Сан-Антонио - Новый Орлеан и Сакраменто - Мемфис) отменили из-за протоколов безопасности.

Индиана - Торонто 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)

Индиана: Брогдон (36 + 7 подборов + 9 передач), Тернер (21 + 10 подборов), Сабонис (11), Дж. Холидэй (5), Макдермотт (2) - старт; Лэмб (22 + 7 подборов), А. Холидэй (10), Битадзе (10), Макконнелл (9 + 9 передач), Самнер (3), Стэнли (0).

Торонто: Ванвлит (25 + 6 передач), Пауэлл (24 + 6 передач), Лаури (12), Ануноби (10), Бэйнс (9) - старт; Буше (9 + 9 подборов), Ватанабе (9), Томас (4), Джонсон (4 + 6 передач), Уотсон (3), Дэвис (3), Бембри (2).

Орландо - Шарлотт 117:108 (19:30, 36:24, 32:22, 30:32)

Орландо: Вучевич (28 + 12 подборов + 7 передач), Энтони (21), Фурнье (19 + 6 передач), Гордон (12 + 11 подборов + 7 передач), Эннис (0) - старт; Бэйкон (15), Кларк (8), Берч (8 + 8 подборов), Росс (6).

Шарлотт: Розир (24), Хэйворд (24 + 5 потерь), Грэм (21), Бийомбо (7 + 7 подборов), Вашингтон (2) - старт; Зеллер (11 + 7 подборов), Бриджес (10), Болл (9), Калеб Мартин (0).

Детройт - Филадельфия 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)

Детройт: Райт (28 + 7 подборов + 9 передач), Грант (25 + 8 подборов), Эллингтон (20), Пламли (10 + 10 подборов), Гриффин (7) - старт; Джош Джексон (12 + 7 подборов), Думбуя (7), Стюарт (4), Ли (4), Михайлюк (2 очка (2/2 штрафных)), Макгрудер (0), Бей (0).

Святослав Михайлюк набрал два очка за 5 минут 52 секунды проведенных на паркете.

Филадельфия: Харрис (25 + 7 подборов), Симмонс (11), Сет Карри (7), Грин (6), Ховард (5) - старт; Макси (17), Брэдли (12 + 9 подборов), Милтон (10), Коркмаз (7), Тайбулл (2), Рид (2), Джо (0), Фергюсон (0).

Бруклин - Майами 98:85 (15:21, 26:24, 29:26, 28:14)

Бруклин: Харден (20 + 8 передач), Дюрэнт (20 + 13 подборов), Ирвинг (16 + 8 подборов), Харрис (12), Джордан (11) - старт; Грин (10), Луваву-Кабарро (5), Перри (4), Браун (0).

Майами: Адебайо (26 + 10 подборов), Драгич (21), Робинсон (7), Окпала (3), Олиник (2) - старт; Нанн (11), Винсент (6), Игудала (5 + 8 подборов), Ачиува (4), Струс (0).

Кливленд - Лейкерс 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)

Кливленд: Драммонд (25 + 17 подборов), Осман (20), Секстон (17 + 6 передач), Окоро (9), Принс (7) - старт; Гарлэнд (11), Макги (8), Аллен (6), Уиндлер (4), Дотсон (1).

Лейкерс: Джеймс (46 + 8 подборов + 6 передач), Дэвис (17 + 10 подборов), Шредер (10), Колдуэлл-Поуп (10), Марк Газоль (2) - старт; Харрелл (15), М-ф Моррис (8), Кузма (4 + 8 подборов), Карузо (3), Мэттьюз (0).

Даллас - Денвер 113:117 (31:38, 27:32, 36:22, 19:25)

Даллас: Дончич (35 + 11 подборов + 16 передач + 5 потерь), Хардуэй (19 + 7 подборов), Порзингис (16), Брансон (12), Коули-Стайн (2) - старт; Джонсон (16), Берк (9), Марьянович (2), Айванду (2).

Денвер: Йокич (20 + 10 подборов + 6 потерь), Мюррэй (16), Харрис (10), Бартон (6 + 7 подборов), Миллсэп (2) - старт; Портер (30 + 8 подборов), Грин (17 + 8 подборов), Моррис (8 + 6 передач), Дозьер (8), Хэмптон (0), Кампаццо (0).

Чикаго - Бостон 103:119 (25:33, 25:27, 26:31, 27:28)

Чикаго: Лавин (30 + 6 потерь), Маркканен (18), Уайт (5), Уильямс (2), Гэффорд (0) - старт; Янг (16 + 9 подборов + 9 передач), Портер (13), Темпл (8), Валентайн (8), Саторански (3 + 6 передач).

Бостон: Браун (26), Тейтум (24), Тайс (19), Смарт (13 + 11 передач), Томпсон (0 + 10 подборов) - старт; Несмит (9), Г. Уильямс (8), Тиг (8), Грин (6), Эдвардс (6), Р. Уильямс (0), Оджелей (0).

Голден Стэйт - Миннесота 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25)

Голден Стэйт: Карри (36), Уиггинс (23), Убре (14), Грин (10), Луни (2) - старт; Уайзмен (13), Уонамейкер (9), Ли (9), Бэйзмор (5), Паскалл (5), Пул (2), Малдер (2), Мэннион (0).

Миннесота: Бизли (30 + 7 подборов), Вандербилт (12), Рид (11 + 10 подборов), Рубио (6 + 11 передач), Окоги (0) - старт; Маклафлин (15), Эдвардс (15), Макдэниэлс (7), Калвер (4), Лэйман (4), Дэвис (4 + 7 подборов), Хэгенс (0).

Портленд - Оклахома-Сити 122:125 (24:34, 36:35, 31:25, 31:31)

Портленд: Лиллард (26 + 10 передач), Трент (22), Энтони (22), Кантер (13 + 22 подбора), Джонс (5) - старт; Саймонс (26), Литтл (4), Джайлз (4).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 9 подборов + 6 передач), Бэйзли (19 + 7 подборов), Роби (16), Дорт (7), Маледон (6) - старт; Мускала (23), Диалло (11), Уильямс (7 + 7 подборов), Покушевски (6), Джексон (6).

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