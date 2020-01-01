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НБА: Михайлюк трижды промазал за шесть минут

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Украинец провел очередной матч за Детройт Пистонс.
НБА: Михайлюк трижды промазал за шесть минут
Getty Images

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал два очка в составе Детройт Пистонз в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфия 76ерс.

За шесть минут проведенных на площадке, спортсмен не реализовал три трехочковых броска.

Для Михайлюка сегодняшняя игра стала 14-й в сезоне. В среднем за игру он набирает 7,6 очка и совершает 1,7 подбора.

Детройт прервал серию из четырех поражений и одержал четвертую победу в сезоне. В следующем матче Поршни сыграют с Кливленд Кавальерс.

Детройт Пистонз (4-13) — Филадельфия 76ерс (12-6) 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)

Пистонз: Райт (28), Грэнт (25), Эллингтон (20), Джексон (12), Пламли (10 + 10 подборов), Михайлюк (2)

76ерс: Харрис (25), Мэкси (17), Брэдли (12), Симмонс (11), Милтон (10)

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Теги: Святослав Михайлюк, НБА, Детройт Пистонз, Филадельфия 76ерс
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