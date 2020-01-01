Тренер Вашингтона похвалил Леня

Скотт Брукс похвалил украинца за дебютную игру.

Главный тренер Вашингтон Уизардс Скотт Брукс прокомментировал дебют Алексея Леня в матче регулярного чемпионата НБА против Сан-Антонио Сперс (101:121).

"Мне понравилась игра Алексея Леня. Я знаю на что он способен. Он очень полезен под кольцом. Легкой жизни соперникам он не обеспечивает.

В ближайшее время Лень изучит принципы нашей игры на площадке и станет еще лучше. Но я думаю, что он уже сейчас выступил хорошо. Ему нужно набрать форму после простоя без игры, он будет набирать кондиции с каждым днем. Мне нравятся его навыки. Думаю, что он нам поможет. Хорошее подписание", - приводит слова Брукса Hoop District.

Ранее Лень оценил свой дебют.