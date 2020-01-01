Лень ударно дебютировал за Вашингтон в NBA

Украинец стал одним из лучшим в своей команде.

Украинский центровой Вашингтон Уизардс Алексей Лень дебютировал за свою команду.

27-летний баскетболист принял участие в матче против Сан-Антонио (101:121) в рамках регулярного чемпионата НБА. Несмотря на поражение, Лень стал одним из лучших в своей команде.

Украинец провел на паркете 20 минут и 40 секунд. За это время он набрал 11 очков, совершил пять подборов, сделал одну передачу и один перехват, а также допустил две потери.

Напомним, Лень перебрался в Вашингтон из Торонто, где ему не удалось закрепиться в команде.