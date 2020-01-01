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Михайлюк провел отличный матч, но Детройт вновь проиграл

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Украинский баскетболист реализовал 75% трехочковых.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Свингмен Детройт Пистонс Святослав Михайлюк провёл один из лучших своих матчей в нынешнем сезоне.

Его команда противостояла одному из лучших коллективов сезона - Филадельфии Сиксерс, а украинец вышел на паркет со скамейки запасных.

Михайлюк провёл практически 18 минут на паркете, успев заработать 15 очков (4 из 6 с игры, 3 из 4 трехочковые, 4 из 6 штрафные), собрать 4 подбора и отдать три ассиста.

В третьей четверти при счете 79:85 в пользу Филадельфии, Святослав попал две трехи подряд, сравняв счет. Но в итоге Пистонс все же уступили более сильному опоненту.

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Теги: Святослав Михайлюк
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