НБА: Бруклин второй раз подряд проиграл Кливленду, Михайлюк отыграл три секунды

Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 22 января.

В пятницу, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 11 матчей. Еще два поединка (Мемфис - Портленд и Вашингтон - Милуоки) были перенесены из-за протокола лиги по борьбе с распространением коронавируса.

Детройт - Хьюстон 102:103 (21:34, 26:21, 34:22, 21:26)

Детройт: Грант (21 + 8 подборов), Райт (18), Эллингтон (18), Гриффин (7 + 10 подборов), Пламли (6 + 9 подборов) - старт; Джош Джексон (12), Роуз (9), Стюарт (7 + 10 подборов), Бей (2), Думбуя (2), Михайлюк (0).

Святослав Михайлюк провел на паркете 3 секунды и не отличился результативными действиями.

Хьюстон: Гордон (20), Такер (15 + 7 подборов), Оладипо (13), Тэйт (13), Казинс (5 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь) - старт; Браун (14 + 8 подборов), Нваба (13 + 7 подборов), Маклемор (10 + 7 подборов), Мартин (0), Джонс (0).

Шарлотт - Чикаго 110:123 (29:30, 24:31, 30:34, 27:28)

Шарлотт: Хэйворд (34), Грэм (24 + 6 передач), Вашингтон (16), Розир (10 + 6 передач), Бийомбо (6 + 10 подборов) - старт; Болл (7 + 5 потерь), Калеб Мартин (6), Зеллер (5), Бриджес (2 + 7 подборов).

Чикаго: Лавин (25 + 9 передач), Маркканен (23), Уайт (18 + 8 передач), Гэффорд (7), Уильямс (4) - старт; Темпл (15 + 5 потерь), Портер (13 + 8 подборов), Валентайн (8), Янг (8 + 6 передач), Саторански (2).

Индиана - Орландо 120:118 OT (37:28, 25:32, 26:27, 20:21, ОТ1 - 12:10)

Индиана: Брогдон (23 + 6 передач), Тернер (22 + 9 подборов), Сабонис (18 + 11 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Макдермотт (13), Дж. Холидэй (9) - старт; Лэмб (22 + 7 подборов), Макконнелл (6 + 6 передач), А. Холидэй (5), Самнер (2).

Орландо: Фурнье (26 + 9 передач), Вучевич (24 + 12 подборов), Гордон (17 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Энтони (9), Эннис (9) - старт; Бэйкон (16), Росс (12), Берч (5), Кларк (0).

Кливленд - Бруклин 125:113 (34:33, 27:27, 37:24, 27:29)

Кливленд: Секстон (25 + 9 передач), Драммонд (19 + 16 подборов), Нэнс (15 + 10 подборов), Окоро (8), Осман (5) - старт; Аллен (19), Принс (14), Гарлэнд (11), Уиндлер (6), Дотсон (3), Уэйд (0), Стивенс (0).

Бруклин: Ирвинг (38), Харден (19 + 11 передач), Джордан (9), Браун (8), Харрис (8 + 7 подборов) - старт; Грин (13), Луваву-Кабарро (11), Перри (4), Чиозза (3), Шэмет (0), Т. Джонсон (0).

Филадельфия - Бостон 122:110 (25:33, 24:19, 42:28, 31:30)

Филадельфия: Эмбиид (38 + 11 подборов + 5 потерь), Харрис (23 + 8 подборов), Симмонс (15 + 11 передач), Сет Карри (15), Грин (5) - старт; Тайбулл (9), Коркмаз (6), Милтон (6), Ховард (3 + 12 подборов + 5 потерь), Макси (2).

Бостон: Браун (42 + 9 подборов), Смарт (20 + 7 передач), Уокер (19), Томпсон (4), Г. Уильямс (3) - старт; Тайс (7), Грин (7), Тиг (3), Оджелей (3), Р. Уильямс (2), Притчард (0).

Торонто - Майами 101:81 (37:20, 19:22, 17:22, 28:17)

Торонто: Пауэлл (23), Ануноби (21), Сиакам (15 + 14 подборов), Ванвлит (13 + 7 передач), Бэйнс (3) - старт; Дэвис (12 + 5 потерь), Буше (5), Флинн (3), Уотсон (3), Джонсон (3), Бембри (0), Харрис (0), Томас (0), Ватанабе (0).

Майами: Адебайо (14 + 8 подборов), Драгич (13), Робинсон (11), Винсент (8), Олиник (2) - старт; Нанн (22), Игудала (5 + 5 перехватов), Ачиува (4), Струс (2), Окпала (0), Харклесс (0).

Миннесота - Атланта 98:116 (19:25, 24:37, 24:30, 31:24)

Миннесота: Бизли (17), Рид (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Вандербилт (10), Расселл (9), Окоги (3) - старт; Калвер (15), Науэлл (9), Лэйман (7), Эдвардс (5), Макдэниэлс (4), Рубио (4), Маклафлин (2), Дэвис (0).

Атланта: Янг (43 + 7 потерь), Капела (13 + 19 подборов + 10 блок-шотов), Хантер (11), Хертер (4), Коллинз (4 + 7 подборов) - старт; Реддиш (15), Галлинари (10), Рондо (9 + 7 подборов + 6 передач), Хилл (3), Гудвин (2), Оконгву (2), Фернанду (0), Снелл (0).

Сан-Антонио - Даллас 117:122 (34:37, 24:31, 27:27, 32:27)

Сан-Антонио: Дерозан (29 + 6 передач), Олдридж (26 + 9 подборов), Джонсон (17 + 14 подборов), Уокер (9), Мюррей (0) - старт; Гэй (16), Миллс (13), Васселл (5), Пелтль (2), Джонс (0).

Даллас: Дончич (36 + 9 подборов + 11 передач), Хардуэй (21), Порзингис (21 + 8 подборов), Брансон (16 + 6 передач), Грин (2) - старт; Берк (13), Коули-Стайн (7), Джонсон (4), Айванду (2).

Клипперс - Оклахома-Сити 120:106 (36:18, 34:35, 21:25, 29:28)

Клипперс: Ленард (31 + 8 подборов), Джордж (29 + 7 подборов + 5 потерь), Ибака (17 + 11 подборов), Батюм (14), Беверли (1 + 8 подборов) - старт; Уильямс (9 + 8 передач), Зубац (8), М-с Моррис (7), Отуру (2), Кеннард (2), Кабенгеле (0), Мэнн (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 8 передач), Дорт (19), Хилл (12), Бэйзли (8), Роби (8) - старт; Мускала (11), Диалло (10), Маледон (5), Покушевски (3), Уильямс (0).

Финикс - Денвер 126:130 OT (34:25, 34:29, 27:37, 19:23, ОТ1 - 12:16)

Финикс: Букер (31 + 5 потерь), Эйтон (27 + 13 подборов), Бриджес (24 + 9 подборов), Пол (11 + 15 передач), К. Джонсон (5) - старт; Надер (9), Краудер (8), Камински (8), Картер (3), Пэйн (0).

Денвер: Йокич (31 + 10 подборов + 7 передач), Харрис (19), Мюррэй (18 + 7 подборов + 9 передач), Бартон (17), Миллсэп (12) - старт; Моррис (17), Портер (7), Дозьер (6), Грин (3), Кампаццо (0).

Сакраменто - Нью-Йорк 103:94 (25:26, 24:28, 27:18, 27:22)

Сакраменто: Фокс (22 + 7 передач), Барнс (21 + 8 подборов + 7 передач), Хилд (11), Бэгли (10 + 11 подборов), Холмс (10 + 14 подборов + 6 блок-шотов) - старт; Халибертон (16 + 4 блок-шота), Джозеф (8), Робинсон (3), Мету (2).

Нью-Йорк: Рэндл (26 + 15 подборов), Барретт (21 + 7 подборов), Робинсон (12 + 10 подборов), Пэйтон (7), Буллок (0) - старт; Беркс (9), Куикли (8), Топпин (6), Нокс (5), Ноэл (0 + 7 подборов).