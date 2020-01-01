Переключиться на мобильную версию

НБА: Бруклин второй раз подряд проиграл Кливленду, Михайлюк отыграл три секунды

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 22 января.
Бруклин проиграл Кливленду
Бруклин проиграл Кливленду
Getty Images

В пятницу, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 11 матчей. Еще два поединка (Мемфис - Портленд и Вашингтон - Милуоки) были перенесены из-за протокола лиги по борьбе с распространением коронавируса.

Детройт - Хьюстон 102:103 (21:34, 26:21, 34:22, 21:26)

Детройт: Грант (21 + 8 подборов), Райт (18), Эллингтон (18), Гриффин (7 + 10 подборов), Пламли (6 + 9 подборов) - старт; Джош Джексон (12), Роуз (9), Стюарт (7 + 10 подборов), Бей (2), Думбуя (2), Михайлюк (0).

Святослав Михайлюк провел на паркете 3 секунды и не отличился результативными действиями.

Хьюстон: Гордон (20), Такер (15 + 7 подборов), Оладипо (13), Тэйт (13), Казинс (5 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь) - старт; Браун (14 + 8 подборов), Нваба (13 + 7 подборов), Маклемор (10 + 7 подборов), Мартин (0), Джонс (0).

Шарлотт - Чикаго 110:123 (29:30, 24:31, 30:34, 27:28)

Шарлотт: Хэйворд (34), Грэм (24 + 6 передач), Вашингтон (16), Розир (10 + 6 передач), Бийомбо (6 + 10 подборов) - старт; Болл (7 + 5 потерь), Калеб Мартин (6), Зеллер (5), Бриджес (2 + 7 подборов).

Чикаго: Лавин (25 + 9 передач), Маркканен (23), Уайт (18 + 8 передач), Гэффорд (7), Уильямс (4) - старт; Темпл (15 + 5 потерь), Портер (13 + 8 подборов), Валентайн (8), Янг (8 + 6 передач), Саторански (2).

Индиана - Орландо 120:118 OT (37:28, 25:32, 26:27, 20:21, ОТ1 - 12:10)

Индиана: Брогдон (23 + 6 передач), Тернер (22 + 9 подборов), Сабонис (18 + 11 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Макдермотт (13), Дж. Холидэй (9) - старт; Лэмб (22 + 7 подборов), Макконнелл (6 + 6 передач), А. Холидэй (5), Самнер (2).

Орландо: Фурнье (26 + 9 передач), Вучевич (24 + 12 подборов), Гордон (17 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Энтони (9), Эннис (9) - старт; Бэйкон (16), Росс (12), Берч (5), Кларк (0).

Кливленд - Бруклин 125:113 (34:33, 27:27, 37:24, 27:29)

Кливленд: Секстон (25 + 9 передач), Драммонд (19 + 16 подборов), Нэнс (15 + 10 подборов), Окоро (8), Осман (5) - старт; Аллен (19), Принс (14), Гарлэнд (11), Уиндлер (6), Дотсон (3), Уэйд (0), Стивенс (0).

Бруклин: Ирвинг (38), Харден (19 + 11 передач), Джордан (9), Браун (8), Харрис (8 + 7 подборов) - старт; Грин (13), Луваву-Кабарро (11), Перри (4), Чиозза (3), Шэмет (0), Т. Джонсон (0).

Филадельфия - Бостон 122:110 (25:33, 24:19, 42:28, 31:30)

Филадельфия: Эмбиид (38 + 11 подборов + 5 потерь), Харрис (23 + 8 подборов), Симмонс (15 + 11 передач), Сет Карри (15), Грин (5) - старт; Тайбулл (9), Коркмаз (6), Милтон (6), Ховард (3 + 12 подборов + 5 потерь), Макси (2).

Бостон: Браун (42 + 9 подборов), Смарт (20 + 7 передач), Уокер (19), Томпсон (4), Г. Уильямс (3) - старт; Тайс (7), Грин (7), Тиг (3), Оджелей (3), Р. Уильямс (2), Притчард (0).

Торонто - Майами 101:81 (37:20, 19:22, 17:22, 28:17)

Торонто: Пауэлл (23), Ануноби (21), Сиакам (15 + 14 подборов), Ванвлит (13 + 7 передач), Бэйнс (3) - старт; Дэвис (12 + 5 потерь), Буше (5), Флинн (3), Уотсон (3), Джонсон (3), Бембри (0), Харрис (0), Томас (0), Ватанабе (0).

Майами: Адебайо (14 + 8 подборов), Драгич (13), Робинсон (11), Винсент (8), Олиник (2) - старт; Нанн (22), Игудала (5 + 5 перехватов), Ачиува (4), Струс (2), Окпала (0), Харклесс (0).

Миннесота - Атланта 98:116 (19:25, 24:37, 24:30, 31:24)

Миннесота: Бизли (17), Рид (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Вандербилт (10), Расселл (9), Окоги (3) - старт; Калвер (15), Науэлл (9), Лэйман (7), Эдвардс (5), Макдэниэлс (4), Рубио (4), Маклафлин (2), Дэвис (0).

Атланта: Янг (43 + 7 потерь), Капела (13 + 19 подборов + 10 блок-шотов), Хантер (11), Хертер (4), Коллинз (4 + 7 подборов) - старт; Реддиш (15), Галлинари (10), Рондо (9 + 7 подборов + 6 передач), Хилл (3), Гудвин (2), Оконгву (2), Фернанду (0), Снелл (0).

Сан-Антонио - Даллас 117:122 (34:37, 24:31, 27:27, 32:27)

Сан-Антонио: Дерозан (29 + 6 передач), Олдридж (26 + 9 подборов), Джонсон (17 + 14 подборов), Уокер (9), Мюррей (0) - старт; Гэй (16), Миллс (13), Васселл (5), Пелтль (2), Джонс (0).

Даллас: Дончич (36 + 9 подборов + 11 передач), Хардуэй (21), Порзингис (21 + 8 подборов), Брансон (16 + 6 передач), Грин (2) - старт; Берк (13), Коули-Стайн (7), Джонсон (4), Айванду (2).

Клипперс - Оклахома-Сити 120:106 (36:18, 34:35, 21:25, 29:28)

Клипперс: Ленард (31 + 8 подборов), Джордж (29 + 7 подборов + 5 потерь), Ибака (17 + 11 подборов), Батюм (14), Беверли (1 + 8 подборов) - старт; Уильямс (9 + 8 передач), Зубац (8), М-с Моррис (7), Отуру (2), Кеннард (2), Кабенгеле (0), Мэнн (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 8 передач), Дорт (19), Хилл (12), Бэйзли (8), Роби (8) - старт; Мускала (11), Диалло (10), Маледон (5), Покушевски (3), Уильямс (0).

Финикс - Денвер 126:130 OT (34:25, 34:29, 27:37, 19:23, ОТ1 - 12:16)

Финикс: Букер (31 + 5 потерь), Эйтон (27 + 13 подборов), Бриджес (24 + 9 подборов), Пол (11 + 15 передач), К. Джонсон (5) - старт; Надер (9), Краудер (8), Камински (8), Картер (3), Пэйн (0).

Денвер: Йокич (31 + 10 подборов + 7 передач), Харрис (19), Мюррэй (18 + 7 подборов + 9 передач), Бартон (17), Миллсэп (12) - старт; Моррис (17), Портер (7), Дозьер (6), Грин (3), Кампаццо (0).

Сакраменто - Нью-Йорк 103:94 (25:26, 24:28, 27:18, 27:22)

Сакраменто: Фокс (22 + 7 передач), Барнс (21 + 8 подборов + 7 передач), Хилд (11), Бэгли (10 + 11 подборов), Холмс (10 + 14 подборов + 6 блок-шотов) - старт; Халибертон (16 + 4 блок-шота), Джозеф (8), Робинсон (3), Мету (2).

Нью-Йорк: Рэндл (26 + 15 подборов), Барретт (21 + 7 подборов), Робинсон (12 + 10 подборов), Пэйтон (7), Буллок (0) - старт; Беркс (9), Куикли (8), Топпин (6), Нокс (5), Ноэл (0 + 7 подборов).

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол, результаты матчей, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь