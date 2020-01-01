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Торонто расстался с украинцем Ленем

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Канадский клуб сегодня отчислил украинского центрового.
Алексей Лень против Нэйта Дарлинга
Алексей Лень против Нэйта Дарлинга
Getty Images

Торонто расторг контракт с украинским центровым Алексеем Ленем, сообщает в своем Twitter-аккаунте эксперт ESPN Эдриан Вожнаровски.

Причины решения Торонто прекратить сотрудничество с украинцем источник не сообщает.

В нынешнем сезоне Лень в составе Рэпторс провел 7 игр, набирая в среднем 2,3 очка и делая 1,6 подбора за почти 11 минут на площадке в среднем за матч.

Напоминаем, что Лень пропустил последние игры в НБА из-за коронавирусного протокола ассоциации.

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Теги: Торонто Рэпторс, Алексей Лень
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