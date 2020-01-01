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Харден установил очередной рекорд в NBA

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Новичок Бруклина помог команде одержать непростую победу над Милуоки.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Бруклин Нетс обыграли Милуоки Бакс со счетом 125:123.

Самым результативным игроком Нетс стал Джеймс Харден, который провел свой второй матч за команду. Харден вышел в старте и провел на паркете 40 минут 47 секунд, за которые набрал 34 очка (10/15 двухочковых, 3/10 трехочковых, 5/6 штрафных), а также отдал 12 передач и сделал 6 подборов.

31-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, который набрал 30+ очков и сделал не менее 10 передач в двух первых матчах за новую команду. В дебютной игре он набрал 32 очка, отдал 14 передач и сделал 12 подборов, установив новое достижение в НБА.

Отметим, что в матче против Бакс Харден также сделал 1 блок-шот, допустил 6 потерь и совершил 3 фола

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Теги: Бруклин Нетс, Джеймс Харден
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