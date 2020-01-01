В клубе NBA катастрофическая вспышка коронавируса

НБА уже перенесла пять матчей Вашингтона.

В Вашингтон Уизардс продолжаются кадровые проблемы, вызванные вспышкой коронавируса в команде.

Как сообщает репортер The Washington Post Эва Уоллес в своем Twitter, положительный тест на COVID-19 сдал уже седьмой игрок команды. Кроме того, впервые болезнь обнаружили у одного из сотрудников клуба.

Сейчас игроки Уизард тренируются в индивидуальном порядке, а вот общекомандных тренировок не было с 11 января, когда выявили первых заразившихся в команде. При этом инсайдер Эдриан Воджнаровски сообщает, что Вашингтону могут разрешить проводить общую тренировку для шести здоровых игроков с 20 января.

Отметим, что НБА уже перенесла пять матчей Вашингтона подряд.

Вашему вниманию результаты матчей NBA за 18 января.