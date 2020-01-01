НБА: Бруклин "перестрелял" Милуоки, Голден Стэйт шокировал Лейкерс

Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 18 января.

В понедельник, 18 января, в рамках программы традиционного Дня Мартина Лютера в НБА состоялись девять матчей. Еще один поединок (Кливленд - Вашингтон) был отменен.

Нью-Йорк - Орландо 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30)

Нью-Йорк: Барретт (22 + 10 подборов), Рэндл (21 + 17 подборов), Буллок (13), Пэйтон (12), Робинсон (6 + 10 подборов) - старт; Куикли (11), Нокс (2), Топпин (2), Риверс (2), Ноэл (0).

Орландо: Вучевич (24 + 14 подборов), Гордон (18 + 17 подборов + 9 передач), Энтони (6), Эннис (5), Бэйкон (2) - старт; Росс (19), Боун (5), Берч (5 + 7 подборов), Кларк (0).

Атланта - Миннесота 108:97 (29:25, 29:26, 20:20, 30:26)

Атланта: Хантер (25 + 6 потерь), Капела (23 + 15 подборов), Янг (20 + 8 подборов + 13 передач + 6 потерь), Хертер (17 + 8 передач), Коллинз (15 + 7 подборов + 4 блок-шота) - старт; Снелл (6), Гудвин (2), Рондо (0), Хилл (0).

Миннесота: Расселл (31 + 7 передач), Бизли (15), Рид (9), Вандербилт (8 + 8 подборов), Окоги (4) - старт; Эдвардс (12), Калвер (7 + 7 подборов), Маклафлин (4), Дэвис (4), Макдэниэлс (3).

Портленд - Сан-Антонио 104:125 (28:32, 26:27, 28:28, 22:38)

Портленд: Лиллард (35 + 6 передач + 5 потерь), Худ (21), Ковингтон (9), Кантер (9 + 8 подборов), Джонс (5) - старт; Энтони (14), Саймонс (6), Трент (2), Джайлз (2), Литтл (1), Блевинс (0).

Сан-Антонио: Олдридж (22), Дерозан (20 + 11 передач), Джонсон (10), Мюррей (9 + 9 подборов + 11 передач), Уокер (5) - старт; Миллс (21), Гэй (21 + 7 подборов), Пелтль (11 + 7 подборов), Васселл (6 + 7 подборов), Джонс (0), Лайлс (0).

Майами - Детройт 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)

Майами: Адебайо (28 + 11 подборов + 7 потерь), Драгич (22), Робинсон (18), Олиник (9), Окпала (0) - старт; Нанн (18), Ачиува (8), Игудала (4), Винсент (3), Харклесс (3).

Детройт: Грант (27 + 6 передач), Эллингтон (24), Пламли (15 + 7 подборов), Гриффин (5), Райт (2) - старт; Роуз (21), Джош Джексон (12), Думбуя (1), Стюарт (0), Бей (0), Михайлюк (0 очков (0/1 двухочковых, 0/2 трехочоковых) + 4 подбора + 4 передачи + 2 перехвата + 2 фола + 1 потеря).

Святослав Михайлюк провел на паркете 13 минут 19 секунд.

Мемфис - Финикс 108:104 (18:24, 34:24, 25:27, 31:29)

Мемфис: Морэнт (17 + 10 передач), Кларк (17), Тиллман (12), Андерсон (10 + 8 подборов), Брукс (3) - старт; Аллен (16), Джонс (11), Бэйн (10), Дженг (8), Кончар (4).

Финикс: Эйтон (18 + 16 подборов), Бриджес (17 + 8 подборов), Пол (16 + 7 передач + 6 потерь), Букер (12), К. Джонсон (10) - старт; Картер (8), Камински (8), Краудер (5), Пэйн (5), Гэллоуэй (5).

Торонто - Даллас 116:93 (22:18, 25:29, 34:25, 35:21)

Торонто: Лаури (23 + 9 подборов + 7 передач), Сиакам (19), Ануноби (13 + 11 подборов), Ванвлит (6 + 6 передач), Бэйнс (0) - старт; Буше (21 + 10 подборов), Пауэлл (17), Джонсон (6), Дэвис (6), Уотсон (3), Томас (2), Бембри (0), Флинн (0), Ватанабе (0).

Даллас: Порзингис (23 + 9 подборов), Дончич (15 + 7 подборов + 9 передач), Брансон (13), Коули-Стайн (6), Хардуэй (0) - старт; Берк (17), Джонсон (15), Грин (4), Марьянович (0), Хинтон (0), Бей (0), Терри (0), Айванду (0).

Алексей Лень пропустил матч против Далласа из-за протокола НБА по борьбе с распространением коронавируса.

Бруклин - Милуоки 125:123 (28:34, 29:22, 37:33, 31:34)

Бруклин: Харден (34 + 12 передач + 6 потерь), Дюрэнт (30 + 9 подборов + 6 передач), Харрис (20), Грин (14), Джордан (12 + 12 подборов + 5 потерь) - старт; Браун (8), Шэмет (5), Перри (2), Луваву-Кабарро (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 12 подборов + 7 передач), Миддлтон (25), Холидэй (22 + 6 передач), Б. Лопес (15 + 7 подборов), Дивинченцо (8) - старт; Коннотон (9), Портис (4 + 7 подборов), Форбс (4), Огастин (2).

Чикаго - Хьюстон 125:120 (28:16, 36:36, 29:34, 32:34)

Чикаго: Лавин (33 + 7 передач + 5 потерь), Маркканен (18 + 7 подборов), Темпл (13), Уайт (10), Картер (10 + 8 подборов) - старт; Валентайн (13 + 8 подборов), Янг (12 + 9 подборов), Арчидиаконо (9), Гэффорд (7), Мокока (0).

Хьюстон: Оладипо (32 + 9 передач + 7 потерь), Вуд (30 + 9 подборов), Гордон (21), Нваба (7), Такер (2) - старт; Тэйт (11), Джонс (10), Маклемор (5), Казинс (2).

Лейкерс - Голден Стэйт 113:115 (34:22, 30:26, 28:33, 21:34)

Лейкерс: Шредер (25), Джеймс (19 + 5 потерь), Дэвис (17 + 17 подборов + 7 передач), Марк Газоль (5), Колдуэлл-Поуп (4) - старт; Харрелл (17 + 8 подборов), Кузма (15 + 10 подборов), Карузо (7), Мэттьюз (3), М-ф Моррис (1).

Голден Стэйт: Карри (26 + 7 передач), Убре (23), Уиггинс (18), Грин (7 + 8 подборов + 9 передач), Уайзмен (4 + 5 потерь) - старт; Паскалл (19), Луни (7), Уонамейкер (4), Бэйзмор (4), Ли (3), Пул (0).

Ранее сообщалось, что у новичка Индианы обнаружили опухоль на почке.