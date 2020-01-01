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Стефен Карри похвалил Леброна Джеймса

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Защитник Голден Стэйт высказался о форме Леброна Джеймса.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Защитник Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри высказался о текущей форме 36-летнего Леброна Джеймса.

"То, что Леброн делает в 36 лет, очень впечатляет. Он – образец долголетия в НБА", – сказал Карри журналисту San Francisco Chronicle.

Карри и Леброн играли друг против друга в четырёх финальных сериях плей-офф НБА (2015-2018) подряд.

Напомним, что Леброн в составе Лейкерс стал чемпионом НБА в сезоне 2019/20.

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Теги: Стефен Карри, Голден Стэйт
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