Стефен Карри похвалил Леброна Джеймса
Защитник Голден Стэйт высказался о форме Леброна Джеймса.
Защитник Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри высказался о текущей форме 36-летнего Леброна Джеймса.
"То, что Леброн делает в 36 лет, очень впечатляет. Он – образец долголетия в НБА", – сказал Карри журналисту San Francisco Chronicle.
Карри и Леброн играли друг против друга в четырёх финальных сериях плей-офф НБА (2015-2018) подряд.
Напомним, что Леброн в составе Лейкерс стал чемпионом НБА в сезоне 2019/20.
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