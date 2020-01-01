Лень пропустил матч Торонто из-за карантинного протокола NBA

Украинец не смог помочь своей команде в матче против Шарлотт.

Украинский центровой Торонто Рэпторс Алексей Лень пропустил игру регулярного чемпионата НБА против Шарлотт Хорнетс (111:108) из-за карантинного протокола.Об этом сообщает издание Si.com

Украинец - первый в составе франшизы, которого не могут задействовать в играх "регулярки" в рамках безопасности. Коуч Рэпторс Ник Нерс считает, что Лига должна разрешить расширение составов в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в других франшизах.

Лень в текущем сезоне не является основным игроком Рэпторс. Алексей сыграл в семи матчах - в среднем, украинец набирает 2,3 очка и делает 1,6 подбора.

В турнирной таблице Восточной конференции Торонто идет на 13-й позиции. В 12 матчах подопечные Нерс добыли четыре победы.