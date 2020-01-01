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Харден оформил трипл-дабл в своем первом матче за Бруклин

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Звездный защитник набрал 32 очка и установил новое достижение в НБА.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Бруклин Нетс обыграл Орландо Мэджик со счетом 122:115.

Участие в поединке принял звездный новичок Нетс Джеймс Харден, который вышел в старте и отыграл 39 минут 47 секунд. За это время защитник оформил трипл-дабл - он набрал 32 очка (5/8 двухочковых, 3/10 трехочковых, 13/15 штрафных), сделал 14 передач и совершил 12 подборов.

31-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за новую команду.

Стоит отметить, что Харден - седьмой игрок в истории лиги, который оформил трипл-дабл в первом матче. Ранее такое удавалось Оскару Робертсону (1960), Нейту Термонду (1974), Джону Шумейту (1976), Льюису Ллойду (1983), Элфриду Пэйтону (2018) и Расселлу Уэстбруку (2020).

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами матчей минувшего дня в НБА.

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Теги: НБА, баскетбол, Джеймс Харден, Бруклин Нетс, NBA
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