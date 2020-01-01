У новичка Индианы обнаружили опухоль на почке

Карис Леверт попал в Индиану в результате обмена Джеймса Хардена из Хьюстона в Бруклин.

Новичок Индианы Пэйсерс Карис Леверт выбыл на неопределенный срок.

Защитник попал в команду в результате обмена Джеймса Хардена из Хьюстона в Бруклин. Леверта по условиям сделки отправили в Рокетс, а те, в свою очередь, отправили его в Индиану в обмен на Виктора Оладипо.

Как сообщает официальный сайт Пэйсерс, в ходе обязательного медицинского обследования у 26-летнего баскетболиста была обнаружена небольшая опухоль на левой почке.

Именно это послужило задержкой при заключении сделки по обмену, и в итоге Индиана дополнительно получила пик второго раунда на драфте-2024, который изначально перешел от Кливленда Бруклину. Кроме того, клуб получил денежную компенсацию.

"Мы приобрели Кариса, потому что он молод. Его баскетбольные навыки и игра на площадке говорят сами за себя, и мы знаем, что впереди у него большая карьера.

Мы будем поддерживать Кариса все это время и он знает, что он будет играть, как только сможет", - заявил президент Пэйсерс Кевин Притчард.