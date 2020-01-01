НБА: Харден феерично дебютировал за Бруклин, Детройт с Михайлюком обыграл Майами

Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 16 января.

В субботу, 16 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей, а еще один поединок (Индиана - Финикс) был перенесен из-за коронавируса.

Бруклин - Орландо 122:115 (29:26, 23:24, 32:33, 38:32)

Бруклин: Дюрэнт (42 + 6 потерь), Харден (32 + 12 подборов + 14 передач + 9 потерь), Харрис (17), Грин (10), Джордан (2) - старт; Браун (7), Шэмет (5), Перри (4), Луваву-Кабарро (3).

Орландо: Вучевич (34 + 10 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Энтони (16 + 8 передач), Гордон (11 + 6 передач), Бэйкон (10), Эннис (2) - старт; Росс (23), Кларк (10), Берч (9), Боун (0).

Сан-Антонио - Хьюстон 103:91 (21:30, 29:23, 25:19, 28:19)

Сан-Антонио: Дерозан (24 + 7 подборов), Мюррей (18 + 10 подборов), Джонсон (11 + 7 подборов), Уокер (8), Олдридж (4) - старт; Пелтль (13 + 11 подборов), Миллс (11), Васселл (9 + 7 подборов), Гэй (5 + 8 подборов).

Хьюстон: Джонс (24 + 6 потерь), Вуд (24 + 18 подборов), Маклемор (21), Тэйт (7), Такер (4 + 9 подборов) - старт; Нваба (7), Мартин (2), Куруц (2).

Торонто - Шарлотт 116:113 (31:27, 35:37, 22:23, 28:26)

Торонто: Лаури (19 + 6 передач), Ануноби (18), Ванвлит (15 + 7 подборов + 10 передач), Сиакам (9), Бэйнс (0) - старт; Пауэлл (24), Буше (20 + 9 подборов), Джонсон (6), Флинн (5), Ватанабе (0).

Шарлотт: Хэйворд (25), Розир (24 + 9 подборов), Грэм (20 + 7 передач), Вашингтон (14 + 12 подборов), Бийомбо (6 + 11 подборов) - старт; Болл (11), Бриджес (10), Монк (2), Калеб Мартин (1).

Майами - Детройт 100:120 (23:29, 33:23, 19:38, 25:30)

Майами: Адебайо (28 + 7 подборов + 6 передач), Робинсон (22), Окпала (16), Винсент (4), Олиник (3) - старт; Драгич (12 + 10 передач + 5 потерь), Нанн (7 + 5 потерь), Ачиува (5), Силва (3), Игудала (0), Струс (0).

Детройт: Грант (24 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Гриффин (15 + 7 подборов + 8 передач), Эллингтон (9), Пламли (9), Райт (8 + 10 передач) - старт; Роуз (23), Стюарт (10 + 11 подборов), Джош Джексон (8), Думбуя (6), Бей (5), Михайлюк (3 очка - 0/0 двухочковых, 1/1 трехочковых), Сирвидис (0), Ли (0).

Украинец Святослав Михайлюк вышел со скамейки запасных и провел на паркете 1 минуту 52 секунды, реализовав за это время один трехочковый бросок.

Мемфис - Филадельфия 106:104 (25:26, 35:28, 28:22, 18:28)

Мемфис: Морэнт (17 + 6 передач), Брукс (11), Кларк (11 + 11 подборов), Андерсон (11), Валанчюнас (9 + 7 подборов) - старт; Тиллман (15), Аллен (12 + 7 подборов), Бэйн (10), Джонс (6), Мелтон (4).

Филадельфия: Харрис (21 + 5 потерь), Макси (12), Симмонс (11 + 16 подборов + 9 передач + 7 потерь), Ховард (8 + 18 подборов), Грин (8) - старт; Милтон (28 + 5 потерь), Тайбулл (8), Джо (6), Брэдли (2).

Портленд - Атланта 112:106 (34:38, 25:28, 27:20, 26:20)

Портленд: Лиллард (36 + 7 подборов + 7 передач), Макколлум (16), Кантер (12 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Джонс (10 + 9 подборов), Ковингтон (3 + 10 подборов) - старт; Трент (18), Энтони (11), Худ (3), Джайлз (3), Саймонс (0).

Атланта: Янг (26 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Капела (25 + 15 подборов + 4 блок-шота), Хантер (15), Хертер (13), Коллинз (8) - старт; Гудвин (9), Хилл (7), Снелл (3), Рондо (0).