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Таунс заболел коронавирусом, эта болезнь унесла жизни семи членов его семьи

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Лиге пришлось перенести поединок между Миннесотой и Мемфисом.
Карл-Энтони Таунс
Карл-Энтони Таунс
Getty Images

Центровой Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс заразился коронавирусом.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter, 25-летний баскетболист сдал положительный тест. В связи с этим НБА пришлось отложить матч между Миннесотой и Мемфисом, который должен был пройти в пятницу, 15 января.

Стоит сказать, что помимо Таунса есть еще один заразившийся, но его имя не разглашается. Игроки Миннесоты контактировали с заболевшими, что является весомой причиной для переноса встречи, как прописано в протоколах безопасности лиги.

Напомним, Карл-Энтони Таунс в 2020 году потерял семь членов семьи из-за коронавируса, в том числе и свою мать.

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Теги: Карл-Энтони Таунс, Миннесота Тимбервулвз, баскетбол, коронавирус, NBA, COVID-19
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