НБА: Лейкерс обыграл Новый Орлеан. Орландо уступил Бруклину

Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 15 января.

В пятницу, 15 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 7 матчей. Еще три поединка были были отменены из-за протокола лиги по борьбе с распространением коронавируса.

Бостон - Орландо 124:97 (34:28, 26:20, 28:24, 36:25)

Бостон: Браун (21 + 8 передач), Тиг (17), Смарт (14), Томпсон (4 + 11 подборов), Г. Уильямс (2) - старт; Оджелей (18), Притчард (16), Грин (10), Тайс (8 + 10 подборов), Фалл (6), Несмит (5), Уотерс (3).

Орландо: Гордон (17), Бэйкон (15 + 8 подборов), Энтони (15 + 5 потерь), Вучевич (15), Эннис (2) - старт; Берч (12 + 12 подборов), Боун (9), Росс (6), Кларк (3), Мане (3).

Кливленд - Нью-Йорк 106:103 (28:25, 29:30, 23:25, 26:23)

Кливленд: Драммонд (33 + 23 подбора), Осман (25), Нэнс (14 + 9 подборов), Окоро (13), Дотсон (13) - старт; Стивенс (6), Макги (2), Уэйд (0).

Нью-Йорк: Рэндл (28 + 6 передач), Барретт (20), Пэйтон (9), Робинсон (5), Буллок (4) - старт; Куикли (23), Нокс (6), Ноэл (4 + 6 блок-шотов), Топпин (2), Риверс (2).

Милуоки - Даллас 112:109 (30:23, 25:24, 29:34, 28:28)

Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 9 подборов + 5 потерь), Миддлтон (25 + 8 подборов + 6 передач), Холидэй (16), Б. Лопес (11 + 11 подборов), Дивинченцо (6) - старт; Портис (8 + 13 подборов), Огастин (7), Т. Адетокумбо (5), Форбс (3), Коннотон (0).

Даллас: Дончич (28 + 9 подборов + 13 передач), Хардуэй (22), Порзингис (15 + 10 подборов), Коули-Стайн (11 + 11 подборов), Айванду (3) - старт; Джонсон (13), Берк (13), Марьянович (2), Терри (2), Грин (0).

Оклахома-Сити - Чикаго 127:125 OT (22:30, 28:38, 37:27, 31:23, ОТ - 9:7)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 10 передач), Дорт (21 + 8 подборов + 6 перехватов), Роби (14), Бэйзли (9), Хилл (8) - старт; Уильямс (14), Мускала (11), Маледон (10), Покушевски (5), Диалло (2).

Чикаго: Лавин (35 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Уайт (22 + 9 подборов + 7 передач), Маркканен (16), Картер (16 + 11 подборов), Уильямс (14 + 7 подборов) - старт; Темпл (8), Портер (8 + 8 подборов), Валентайн (4), Янг (2).

Юта - Атланта 116:92 (33:23, 28:23, 26:28, 29:18)

Юта: Митчелл (26), Богданович (17), Конли (15 + 8 передач), Гобер (15 + 13 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (7) - старт; Кларксон (16 + 7 подборов), Ньянг (10), Они (6), Фэйворс (2), Хьюз (2), Азубуйке (0), Харрисон (0).

Атланта: Реддиш (20), Капела (16 + 11 подборов), Хантер (14), Коллинз (13), Янг (4 + 7 передач) - старт; Хертер (10), Гудвин (4), Оконгву (4), Снелл (3), Фернанду (2), Хилл (2), Рондо (0).

Сакраменто - Клипперс 100:138 (31:34, 30:35, 16:37, 23:32)

Сакраменто: Бэгли (20), Холмс (17), Фокс (14), Барнс (14), Хилд (9) - старт; Мету (10 + 8 подборов), Робинсон (5), Халибертон (5), Джеймс (4), Вудард (2), Джозеф (0).

Клипперс: Ленард (27 + 6 передач), Джордж (26), Джексон (11), Батюм (6), Ибака (6) - старт; М-с Моррис (18), Кеннард (14 + 6 передач), Мэнн (13 + 9 подборов), Зубац (6 + 7 подборов), Коффи (5), Отуру (4), Кабенгеле (2).

Лейкерс - Новый Орлеан 112:95 (20:28, 37:30, 27:16, 28:21)

Лейкерс: Джеймс (21 + 8 подборов + 11 передач), Дэвис (17), Колдуэлл-Поуп (16), Шредер (12), Марк Газоль (5) - старт; Харрелл (16), Кузма (11 + 13 подборов), Карузо (9), М-ф Моррис (5), Маккинни (0), Кук (0), Хортон-Такер (0), Мэттьюз (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (21 + 12 подборов), Ингрэм (20), Александер-Уокер (12 + 5 потерь), Харт (7), Адамс (4 + 7 подборов) - старт; Редик (12), Хэйс (8), Бледсоу (7), Льюис (4), Маршалл (0), Мелли (0).