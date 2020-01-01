НБА: Денвер обыграл Голден Стэйт, Хьюстон справился с Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 14 января.

В четверг, 14 января, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 5 матчей.

Филадельфия Эмбиида и Симмонса на своей площадке победила Майами Батлера, Сан-Антонио дома уступил Хьюстону, который обменял Хардена, а Торонто без Леня добыл победу над Шарлотт.

Филадельфия – Майами 125:108 (38:30, 35:28, 25:20, 27:30)

Филадельфия: Харрис (18), Макси (15), Грин (12), Симмонс (10 + 10 подборов + 12 передач + 5 потерь), Эмбиид (9) – старт; Милтон (31 + 7 передач), Джо (12), Ховард (8), Тайбулл (8), Рид (2), Матиас (0), Скотт (0), Фергюсон (0), Брэдли (0).

Майами: Робинсон (22), Винсент (21 + 8 передач + 5 потерь), Хирро (17), Олиник (12), Ачиува (10 + 11 подборов) – старт; Силва (13), Струс (11 + 7 подборов), Игудала (2 + 8 передач).

Торонто – Шарлотт 111:108 (35:34, 36:28, 28:24, 12:22)

Торонто: Ванвлит (17 + 8 передач), Лаури (16 + 12 передач), Сиакам (15 + 7 подборов), Ануноби (13), Бэйнс (2) – старт; Буше (25 + 10 подборов), Пауэлл (11), Джонсон (6), Флинн (3), Ватанабе (3).

Лень не принимал участия в матче

Шарлотт: Розир (22), Вашингтон (20 + 11 подборов), Грэм (15), Бийомбо (10 + 8 подборов), Калеб Мартин (5) – старт; Болл (14 + 11 передач + 5 потерь), Бриджес (12), Монк (10), Коди Мартин (0).

Сан-Антонио – Хьюстон 105:109 (27:30, 18:18, 34:27, 26:34)

Сан-Антонио: Джонсон (29), Уокер (16), Дерозан (13 + 7 передач), Олдридж (11), Мюррей (10 + 8 подборов + 7 передач + 5 перехватов) – старт; Васселл (12), Миллс (7), Гэй (5), Пелтль (2).

Хьюстон: Вуд (27 + 15 подборов + 5 потерь), Браун (23 + 7 подборов), Тэйт (13 + 10 передач), Такер (10), Маклемор (3) – старт; Казинс (9), Нваба (9), Джонс (9), Мартин (6).

Денвер – Голден Стэйт 114:104 (37:24, 28:30, 25:22, 24:28)

Денвер: Йокич (23 + 14 подборов + 10 передач), Мюррэй (17 + 9 подборов + 6 передач), Бартон (17), Миллсэп (12), Бол (4) – старт; Грин (15 + 9 подборов), Моррис (11), Дозьер (10), Кампаццо (3), Хартенштайн (2).

Голден Стэйт: Карри (35 + 11 подборов + 7 потерь), Уайзмен (18), Уиггинс (16), Убре (14), Грин (1 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Паскалл (8), Бэйзмор (4), Уонамейкер (3), Малдер (3), Ли (2), Пул (0), Луни (0).

Портленд – Индиана 87:111 (26:26, 10:33, 35:25, 16:27)

Портленд: Лиллард (22 + 5 потерь), Макколлум (22), Джонс (9), Нуркич (5 + 8 подборов), Ковингтон (3) – старт; Энтони (10), Трент (7), Кантер (4 + 9 подборов), Эллеби (3), Джайлз (2), Саймонс (0), Литтл (0), Худ (0).

Индиана: Брогдон (25 + 7 передач), Сабонис (23 + 15 подборов), Тернер (11 + 10 подборов + 4 блок-шота), Дж. Холидэй (11), Самнер (7) – старт; Макдермотт (16), А. Холидэй (6), Макконнелл (4 + 8 передач), Сэмпсон (3), Мартин (3), Стэнли (2).

Ранее Михайлюк рассказал о специфике своей игры в НБА.