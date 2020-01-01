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Карри отреагировал на обмен Хардена в Бруклин

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Баскетболист признался, что ему будет интересно понаблюдать за игрой Хардена в новой команде.
Стеф Карри
Стеф Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри высказался о переходе Джеймса Хардена из Хьюстон Рокетс в Бруклин Нетс.

"Это безумие. Я понимаю, в этой лиге ничему не стоит удивляться, а грандиозные обмены вроде этого уже происходили в последние четыре-пять лет. Но все же невероятно думать о том, что это все-таки случилось, о том, как изменился расклад сил в лиге".

"Раньше Кевин Дюрант играл в нашей команде, а теперь будет выступать вместе с Кайри Ирвингом и Харденом. Будет очень интересно понаблюдать за игрой этих ребят", - приводит слова Карри NBC Sports.

Ранее Михайлюк рассказал о специфике своей игры в NBA.

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Теги: Стефен Карри, Джеймс Харден, баскетбол
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