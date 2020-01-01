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Михайлюк рассказал о специфике своей игры в NBA

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Украинец стал лучшим игроком Детройта в матче против Милуоки.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинский атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк прокомментировал свою игру в матче против Милуоки (101:110).

В этой встрече Михайлюк набрал 18 очков, став вторым игроком по результативности в команде, а также признан лучшим игроком матча в составе Детройта.

"Все знают, что я умею бросать, так что меня пытаются часто задействовать на периметре. Считаю, что могу принимать правильные решения при каждом появлении на площадке. Я нацелен сделать правильную передачу, бросок или ведение, когда мне дают играть. Если не идет бросок, то я просто играю в баскетбол и пользуюсь тем, что позволяет защита соперников.

В матче против Милуоки было трудно набирать очки в краске из-за их стиля игры. Пытались ограничить их в этом аспекте. Иногда получалось, но результат матча отрицательный для нашей команды. Реализация двухочковых 22/50 стала одной из главных причин проигрыша", - сказал Михайлюк на пресс-конференции после матча.

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Теги: Святослав Михайлюк, NBA, Детройт
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