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NBA: триллер Сакраменто и Портленда, уверенная победа Лейкерс

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 13 января.
Клипперс - Новый Орлеан
Клипперс - Новый Орлеан
Getty Images

В среду, 13 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 7 матчей. Отметим, что в календаре значились еще три поединка (Юта - Вашингтон, Орландо - Бостон и Атланта - Финикс) но из-за правил НБА по борьбе с распространением коронавируса встречи пришлось отменить.

Шарлотт - Даллас 93:104 (16:32, 27:28, 29:27, 21:17)

Шарлотт: Розир (18), Хэйворд (16), Вашингтон (16 + 10 подборов + 6 передач), Грэм (12 + 7 передач), Бийомбо (5 + 9 подборов + 4 блок-шота) - старт; Коди Мартин (9), Калеб Мартин (6), Болл (4 + 7 подборов), Бриджес (4), Кэри (3), Макдэниэлс (0), Монк (0).

Даллас: Дончич (34 + 13 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Хардуэй (18), Порзингис (16), Айванду (4), Коули-Стайн (4 + 14 подборов) - старт; Марьянович (8), Берк (8), Джонсон (7), Грин (5), Хинтон (0), Бей (0), Терри (0)

Детройт - Милуоки 101:110 (13:27, 34:31, 28:31, 26:21)

Детройт: Грант (22), Гриффин (12 + 7 подборов + 6 передач), Пламли (7 + 13 подборов), Эллингтон (5), Райт (3 + 8 подборов + 7 передач) - старт; Михайлюк (18 очков (4/5 двухочковых, 2/4 трехочковых, 4/5 штрафных) + 1 подбор + 1 фол), Джош Джексон (11), Бей (10), Стюарт (9 + 7 подборов), Ли (4), Окафор (0), Джексон (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (22 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Холидэй (21), Миддлтон (12 + 6 передач), Б. Лопес (9 + 11 подборов + 4 блок-шота), Дивинченцо (7 + 10 подборов) - старт; Форбс (13), Портис (11), Коннотон (9), Огастин (6), Т. Адетокумбо (0).

Украинский игрок Детройта Святослав Михайлюк провел на паркете 18 минут, набрав 18 очков.

Нью-Йорк - Бруклин 109:116 (25:26, 20:35, 31:31, 33:24)

Нью-Йорк: Рэндл (30 + 7 подборов), Барретт (20), Робинсон (10 + 12 подборов), Риверс (8), Пэйтон (7) - старт; Куикли (19), Нокс (13), Ноэл (2), Топпин (0).

Бруклин: Дюрэнт (26 + 6 передач), Браун (15 + 14 подборов), Харрис (15), Грин (11), Джордан (9 + 12 подборов) - старт; Шэмет (13), Луваву-Кабарро (13), Перри (11), Чиозза (3 + 7 передач).

Миннесота - Мемфис 107:118 (29:27, 29:29, 32:24, 17:38)

Миннесота: Бизли (28), Расселл (25 + 8 передач + 5 потерь), Таунс (25 + 14 подборов), Эрнангомес (5 + 8 подборов), Окоги (3) - старт; Рид (9), Рубио (6 + 6 передач), Вандербилт (2), Калвер (2), Эдвардс (2).

Мемфис: Валанчюнас (24 + 16 подборов), Кларк (19 + 9 подборов), Брукс (9 + 6 передач), Джонс (9 + 7 передач), Андерсон (7 + 7 подборов) - старт; Аллен (20), Мелтон (15), Тиллман (12), Бэйн (3), Фрэйзер (0).

Оклахома-Сити - Лейкерс 99:128 (21:30, 25:28, 25:35, 28:35)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (17), Роби (11 + 9 подборов), Хилл (10), Дорт (9), Бэйзли (3) - старт; Покушевски (10), Уильямс (9), Диалло (9), Мускала (7), Маледон (7), Браун (6), Джексон (1), Холл (0).

Лейкерс: Джеймс (26 + 7 передач), Дэвис (18 + 7 подборов), Шредер (14), Колдуэлл-Поуп (10), Марк Газоль (3 + 4 блок-шота) - старт; Харрелл (21), М-ф Моррис (11 + 7 подборов), Кузма (7), Карузо (6), Маккинни (5), Хортон-Такер (4), Кук (3).

Клипперс - Новый Орлеан 111:106 (28:28, 33:15, 22:28, 28:35)

Клипперс: Ленард (28 + 9 передач), Джордж (27 + 6 передач), Ибака (12), Беверли (10), Батюм (9) - старт; Зубац (9 + 7 подборов), М-с Моррис (8), Кеннард (6), Уильямс (2).

Новый Орлеан: Александер-Уокер (37 + 8 подборов), Ингрэм (22), Адамс (12), Харт (6 + 7 подборов), Торнвелл (0) - старт; Редик (12), Льюис (10), Хэйс (4 + 10 подборов), Мелли (3).

Сакраменто - Портленд 126:132 (43:33, 25:32, 37:35, 21:32)

Сакраменто: Фокс (29 + 6 передач), Хилд (26), Холмс (17 + 9 подборов + 6 передач), Бэгли (11), Барнс (11) - старт; Халибертон (17 + 9 передач), Уайтсайд (7), Робинсон (3), Джозеф (3), Мету (2).

Портленд: Лиллард (40 + 13 передач), Макколлум (28 + 7 подборов + 10 передач), Нуркич (18 + 12 подборов), Ковингтон (12), Джонс (8) - старт; Трент (16), Энтони (6), Кантер (4), Худ (0).

Ранее сообщалось, что Бруклин сумел выменять Хардена у Хьюстона.

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Теги: NBA, баскетбол
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