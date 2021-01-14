Михайлюк провел невероятный матч в NBA, но Детройт уступил Милуоки
Украинец стал вторым по результативности игроком Детройта.
В рамках очередного игрового дня НБА Детройт Пистонс принимал Милуоки Бакс.
Участие в поединке принял украинский игрок Пистонс Святослав Михайлюк, который вышел на паркет со скамейки запасных. За 18 сыгранных минут Михайлюк сумел набрать 18 очков (4/5 двухочковых, 2/4 трехочковых, 4/5 штрафных).
Easy money. 💰 pic.twitter.com/O3BNbborRc— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 14, 2021
Украинец стал вторым игроком в команде по результативности - больше только У Джерами Гранта (22 очка). На данный момет это лучшая игра Михайлюка в сезоне.
A season-high of 18 points for @Sviat_10 tonight. pic.twitter.com/XN8OgpEnOf— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 14, 2021
Украинец стал вторым игроком в команде по результативности - больше только У Джерами Гранта (22 очка). На данный момет это лучшая игра Михайлюка в сезоне.
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