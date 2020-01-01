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Хьюстон завершил обмен Хардена в Бруклин

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Защитник Рокетс в ближайшее время переедет в Нью-Йорк.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Хьюстон завершил обмен атакующего защитника Джеймса Хардена в Бруклтин, сообщает в своем Twitter-аккаунте Эдриан Вожнаровски из ESPN.

В обмене задействовано три команды — Хьюстон, Бруклин и Кливленд. Рокетс в обмен на Хардена получили Кариса Леверта, Данте Эксама, Родионса Куруцса, 4 выбора первого раунда и 4 права обмена выборами с Бруклином. А в Кливленд отправились Джарретт Аллен и Торин Принс.

Также Рокетс сразу отправили Лаверта в Индиану в обмен на Виктора Оладипо. Пейсерс в результате этого обмена также получили выбор во втором раунде. 

Джеймс Харден играл в Хьюстоне с 2012 года. За это время он 8 раз принял участие в Матче всех звезд, а в 2018-м году был признан самым ценным игроком ассоциации.

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Теги: Хьюстон Рокетс, Бруклин Нетс, Кливленд Кавальерс, Джеймс Харден
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