Хьюстон завершил обмен Хардена в Бруклин

Защитник Рокетс в ближайшее время переедет в Нью-Йорк.

Хьюстон завершил обмен атакующего защитника Джеймса Хардена в Бруклтин, сообщает в своем Twitter-аккаунте Эдриан Вожнаровски из ESPN.

В обмене задействовано три команды — Хьюстон, Бруклин и Кливленд. Рокетс в обмен на Хардена получили Кариса Леверта, Данте Эксама, Родионса Куруцса, 4 выбора первого раунда и 4 права обмена выборами с Бруклином. А в Кливленд отправились Джарретт Аллен и Торин Принс.

Также Рокетс сразу отправили Лаверта в Индиану в обмен на Виктора Оладипо. Пейсерс в результате этого обмена также получили выбор во втором раунде.

Джеймс Харден играл в Хьюстоне с 2012 года. За это время он 8 раз принял участие в Матче всех звезд, а в 2018-м году был признан самым ценным игроком ассоциации.