НБА: Лейкерс разгромил Хьюстон, Юта не оставила шансов Кливленду

Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 12 января.

Во вторник, 12 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей. Также должен был пройти еще один поединок между Чикаго и Бостоном, однако игра была перенесена из-за вспышки коронавируса в Селтикс.

Филадельфия – Майами 137:134 OT (28:25, 27:38, 41:32, 24:25, 17:14)

Филадельфия: Эмбиид (45 + 16 подборов + 5 перехватов), Грин (29 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Макси (16 + 8 передач), Скотт (16), Симмонс (5 + 12 передач + 6 потерь) – старт; Джо (13), Ховард (10 + 8 подборов), Матиас (3).

Майами: Хирро (34 + 7 подборов + 6 потерь), Робинсон (26), Винсент (24), Ачиува (17 + 13 подборов), Олиник (15 + 8 подборов) – старт; Струс (8), Игудала (7 + 7 передач), Силва (3 + 8 подборов).

Кливленд – Юта 87:117 (18:22, 18:27, 23:38, 28:30)

Кливленд: Осман (17 + 6 передач), Окоро (11), Дотсон (11), Макги (8 + 9 подборов), Нэнс (6 + 7 подборов) – старт; Феррелл (10), Стивенс (9), Макер (9), Уэйд (6), Болден (0).

Юта: Митчелл (27), Богданович (20), Конли (12), О'Нил (5), Гобер (4 + 10 подборов) – старт; Кларксон (21 + 8 подборов), Ньянг (14), Они (6), Хьюз (6), Фэйворс (2), Брэнтли (0), Азубуйке (0), Харрисон (0).

Бруклин – Денвер 122:116 (27:35, 27:35, 36:20, 32:26)

Бруклин: Дюрэнт (34 + 9 подборов + 13 передач + 7 потерь), Браун (16), Харрис (15), Грин (8), Аллен (6) – старт; Леверт (20 + 6 передач), Луваву-Кабарро (11), Принс (7), Шэмет (5).

Денвер: Йокич (23 + 8 подборов + 11 передач + 7 перехватов), Бартон (22), Мюррэй (20), Миллсэп (10), Бол (5) – старт; Моррис (14), Грин (9 + 7 подборов), Кампаццо (6), Дозьер (4), Хартенштайн (3), Хэмптон (0).

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 102:112 (26:26, 17:25, 30:29, 29:32)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (20 + 9 подборов), Хилл (12), Бэйзли (12), Дорт (12), Хорфорд (10 + 7 подборов) – старт; Диалло (16), Джексон (5), Роби (4), Покушевски (4), Маледон (4), Мускала (3), Миллер (0), Уильямс (0).

Сан-Антонио: Уокер (24), Джонсон (18 + 7 подборов), Мюррей (16 + 7 передач), Олдридж (13 + 10 подборов + 6 передач), Лайлс (6) – старт; Миллс (17), Гэй (12), Пелтль (4), Васселл (2 + 7 подборов).

Хьюстон – Лейкерс 100:117 (14:35, 34:36, 23:26, 29:20)

Хьюстон: Вуд (18 + 8 подборов), Харден (16 + 7 подборов + 6 передач), Уолл (10), Нваба (0), Такер (0) – старт; Казинс (13 + 10 подборов), Гордон (13), Маклемор (11), Тэйт (9), Джонс (5), Кабокло (3), Браун (2), Мартин (0).

Лейкерс: Джеймс (26 + 8 подборов + 5 потерь), Дэвис (19 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Шредер (14), Колдуэлл-Поуп (14), Марк Газоль (5) – старт; Харрелл (14), Кузма (11 + 11 подборов), М-ф Моррис (7), Хортон-Такер (4), Кук (3), Карузо (0), Маккинни (0).

Голден Стэйт – Индиана 95:104 (28:19, 29:31, 18:23, 20:31)

Голден Стэйт: Уиггинс (22 + 5 блок-шотов), Карри (20), Убре (17), Уайзмен (8 + 10 подборов), Грин (7 + 10 передач) – старт; Ли (12), Луни (3 + 9 подборов), Бэйзмор (3), Малдер (3), Уонамейкер (0).

Индиана: Тернер (22 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Сабонис (20 + 14 подборов + 7 передач), Брогдон (13 + 7 передач), Самнер (10), Дж. Холидэй (8) – старт; А. Холидэй (16 + 11 передач), Сэмпсон (6 + 7 подборов), Макдермотт (5), Стэнли (2), Мартин (2).