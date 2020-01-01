НБА: Милуоки разгромил Орландо, Атланта справилась с Филадельфией

Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 11 января.

В понедельник, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей. Также должен был пройти еще один поединок между Далласом и Новым Орлеаном, однако поединок был перенесен из-за вспышки коронавируса в Маверикс.

Вашингтон - Финикс 128:107 (29:15, 39:27, 36:36, 24:29)

Вашингтон: Бил (34 + 8 подборов + 9 передач), Нето (16), Р. Лопес (11 + 11 подборов), Хачимура (10 + 9 подборов), Авдия (6) - старт; Бертанс (18), Мэтьюз (11), Вагнер (9), Смит (6 + 6 передач), Гилл (4), Бонга (3), Уинстон (0).

Финикс: Букер (33), Пол (14 + 11 передач), Бриджес (14), Эйтон (8), Краудер (2) - старт; Шарич (13), Картер (6), Джонс (6), К. Джонсон (5), Надер (2), Гэллоуэй (2), Мур (2), Александер (0).

Орландо - Милуоки 99:121 (23:25, 31:38, 28:23, 17:35)

Орландо: Вучевич (28 + 13 подборов), Гордон (21 + 8 передач), Энтони (12), Бэйкон (11), Эннис (3) - старт; Боун (8), Бамба (8), Росс (4), Кларк (2), Берч (2), Мане (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (22), Миддлтон (20 + 10 подборов), Холидэй (11), Дивинченцо (9), Б. Лопес (6) - старт; Портис (20), Форбс (14), Огастин (8), Коннотон (7), Уилсон (2), Т. Адетокумбо (2), Нвора (0), Меррилл (0).

Кливленд - Мемфис 91:101 (27:24, 19:23, 25:30, 20:24)

Кливленд: Драммонд (19 + 14 подборов), Дотсон (14 + 6 передач), Осман (14), Нэнс (13), Окоро (12) - старт; Феррелл (9), Макги (6 + 7 подборов), Стивенс (4), Уэйд (0).

Мемфис: Брукс (21 + 7 подборов), Кларк (15), Джонс (13 + 7 передач), Валанчюнас (12 + 7 подборов), Андерсон (8 + 9 передач) - старт; Бэйн (9), Мелтон (8), Тиллман (8), Аллен (7), Фрэйзер (0).

Шарлотт - Нью-Йорк 109:88 (31:25, 26:25, 25:18, 27:20)

Шарлотт: Хэйворд (34), Грэм (19 + 7 передач), Вашингтон (13), Розир (12), Бийомбо (2) - старт; Бриджес (13), Болл (8 + 14 подборов + 7 передач), Калеб Мартин (5), Коди Мартин (3), Кэри (0), Макдэниэлс (0), Ричардс (0).

Нью-Йорк: Пэйтон (15), Риверс (13), Робинсон (12 + 11 подборов), Барретт (11 + 9 подборов), Рэндл (11) - старт; Нокс (19), Ноэл (4), Куикли (3).

Атланта - Филадельфия 112:94 (28:32, 37:18, 32:15, 15:29)

Атланта: Янг (26 + 8 передач), Хантер (15 + 7 подборов), Коллинз (12 + 7 подборов), Капела (12 + 11 подборов), Реддиш (10) - старт; Гудвин (15), Хилл (9 + 8 подборов), Хертер (8), Найт (3), Фернанду (2), Мэйс (0), Снелл (0).

Филадельфия: Эмбиид (24 + 11 подборов), Макси (15), Матиас (14), Грин (2), Скотт (2) - старт; Джо (18), Ховард (7 + 11 подборов), Рид (6), Брэдли (6 + 8 подборов).

Сакраменто - Индиана 127:122 (30:30, 35:34, 32:29, 30:29)

Сакраменто: Барнс (30 + 8 подборов), Фокс (21 + 9 передач + 5 потерь), Хилд (18), Холмс (16 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Бэгли (8 + 7 подборов) - старт; Халибертон (12), Уайтсайд (8), Робинсон (7), Джозеф (7).

Индиана: Сабонис (28 + 11 подборов), Брогдон (24 + 9 передач), Оладипо (21 + 6 перехватов), Дж. Холидэй (8), Тернер (6) - старт; Макдермотт (21), Самнер (8), А. Холидэй (4), Сэмпсон (2).

Портленд - Торонто 112:111 (21:32, 34:28, 21:26, 36:25)

Портленд: Макколлум (30), Лиллард (23 + 7 подборов + 8 потерь), Ковингтон (7 + 8 подборов), Джонс (4), Нуркич (2) - старт; Энтони (20), Кантер (14), Трент (8), Худ (2), Джайлз (2).

Торонто: Сиакам (22 + 13 подборов + 10 передач), Лаури (18 + 9 подборов), Ануноби (18), Ванвлит (10 + 6 передач), Лень (0 очков (0/0 двухочковых, 0/1 трехочковых) + 1 перехват + 1 блок-шот + 2 фола + 1 потеря) - старт; Буше (20 + 8 подборов), Пауэлл (10), Джонсон (7), Дэвис (6).

Алексей Лень вышел в стартовом составе Торонто и провел на паркете 9 минут 33 секунды.

Напомним, Пустовой провел результативный матч в составе каталонской Барселоны.