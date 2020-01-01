Лень сыграл неудачный матч в NBA против Портленда

Украинец провел на площадке 10 минут.

Украинский центровой Торонто Рэпторс Алексей Лень отыграл десять минут в матче регулярного чемпионата НБА против Портленд Трэйл Блейзерс.

Украинец вышел в стартовой пятерке, отличился блоком и перехватом, а также выполнил один неточный дальний бросок.

Для Леня матч против Трэйл Блейзерс стал седьмым в нынешнем сезоне. В среднем Алексей приносит Рэпторс 2,7 очка и совершает 1,8 подбора за матч.

Проиграв Портленду, Торонто потерпел восьмое поражение в "регулярке" и занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции.

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