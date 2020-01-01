ЛаМело Болл - самый молодой игрок НБА, оформивший трипл-дабл

Новичок Шарлотт сделал трипл-дабл в матче против Атланты.

ЛаМело Болл в матче против Атланты Getty Images

В субботу, 9 января, в рамках очередного дня НБА Шарлотт Хорнетс обыграл Атланту Хокс со счетом 113:105.

В этом матче новичок Хорнетс ЛаМело Болл оформил трипл-дабл. 19-летний разыгрывающий вышел со скамейки запасных и набрал 22 очка (6/8 двухочковых, 3/5 трехочковых, 1/2 штрафных), совершил 12 подборов и 11 передач. Болл провел на паркете 31 минуту 11 секунд.

ЛаМело стал самым молодым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл. Ему сейчас 19 лет и 140 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Маркеллу Фульцу (Орландо), который оформил трипл-дабл в возрасте 19 лет и 317 дней.

Отметим, что в матче против Хокс Болл также совершил 1 перехват, допустил 1 потерю и совершил 4 фола.

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