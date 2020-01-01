Переключиться на мобильную версию

ЛаМело Болл - самый молодой игрок НБА, оформивший трипл-дабл

Комментариев: 0
Новичок Шарлотт сделал трипл-дабл в матче против Атланты.
ЛаМело Болл в матче против Атланты
ЛаМело Болл в матче против Атланты
Getty Images

В субботу, 9 января, в рамках очередного дня НБА Шарлотт Хорнетс обыграл Атланту Хокс со счетом 113:105.

В этом матче новичок Хорнетс ЛаМело Болл оформил трипл-дабл. 19-летний разыгрывающий вышел со скамейки запасных и набрал 22 очка (6/8 двухочковых, 3/5 трехочковых, 1/2 штрафных), совершил 12 подборов и 11 передач. Болл провел на паркете 31 минуту 11 секунд.

ЛаМело стал самым молодым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл. Ему сейчас 19 лет и 140 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Маркеллу Фульцу (Орландо), который оформил трипл-дабл в возрасте 19 лет и 317 дней.

Отметим, что в матче против Хокс Болл также совершил 1 перехват, допустил 1 потерю и совершил 4 фола.

На нашем сайте можно ознакомиться со всеми результатами матчей НБА, которые состоялись 9 января.

Поделись:
Теги: ЛаМело Болл, баскетбол, НБА, трипл-дабл, рекорд, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь